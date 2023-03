Ferrari nascoste, Red Bull domina con Perez: i tempi delle prove libere 1 al GP Bahrain di F1 2023 Perez davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain, 1° round del Mondiale di Formula 1 2023: le Ferrari si nascondono, Alonso tra le due Red Bull in cima alla classifica dei tempi.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez chiude in cima alla classifica dei tempi le FP1 del GP del Bahrain, prima sessione di prove libere del Mondiale di Formula 1 2023. Il pilota della Red Bull precede di quattro decimi Fernando Alonso con una sorprendente Aston Martin e il compagno di squadra e campione del mondo in carica Max Verstappen staccato invece di oltre sei decimi dal messicano.

Sessione di test per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che si sono dedicati esclusivamente a prove comparative tra le vetture e a long run. Nessuno dei due alfieri del Cavallino ha infatti montato le gomme soft per effettuare una simulazione di qualifica come invece hanno fatto quasi tutti gli avversari. Nonostante ciò il monegasco girando con gomme medie ha chiuso in quinta posizione nella classifica dei tempi.

Sessione interlocutoria anche per le Mercedes che, come la scuderia di Maranello, non ha spinto alla ricerca del crono né con Hamilton, né con Russell.

Prove libere 1 del GP Bahrain della F1 2023: la classifica dei tempi