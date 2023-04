Ferrari da un milione sequestrata per una paradossale irregolarità: ora può essere demolita Una lussuosa Ferrari F40 dal valore di oltre un milione di euro appena acquistata è stata posta sotto sequestro dalla polizia perché sprovvista dell’assicurazione da poche migliaia di euro e adesso rischia di finire in demolizione.

A cura di Michele Mazzeo

Una delle 1.337 Ferrari F40 esistenti potrebbe essere demolita a causa di una paradossale irregolarità. L'esemplare del Cavallino in questione, il cui valore supera il milione di euro, è stato infatti sequestrato dalla polizia perché sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria (il cui costo per una vettura extra lusso come questa si aggira intorno ai 4mila euro all'anno).

L'episodio si è verificato a Lowestoft, in Inghilterra, e ha lasciato esterrefatti anche gli stessi agenti di polizia della contea di Suffolk che, nel momento in cui hanno fermato ad un posto di blocco la lussuosa Supercar del Cavallino e hanno visto che era stata acquistata di recente dall'attuale proprietario che era alla guida, non si aspettavano di dover provvedere al sequestro del veicolo poiché non assicurato.

Superato lo shock iniziale, i poliziotti hanno chiamato un carro attrezzi per portare la Ferrari F40 in uno dei loro depositi mentre il conducente, che si è beccato anche una denuncia per guida senza assicurazione, è stato costretto a tornare a piedi a casa.

La surreale vicenda però non si è conclusa qui dato che adesso la tanto rara quanto costosa vettura del Cavallino Rampante rischia adesso la demolizione. La legge attualmente vigente in Gran Bretagna, nello specifico l'articolo 165A del Road Traffic Act del 1988, prevede che i proprietari di auto sequestrate abbiano solo 14 giorni di tempo per dimostrare di aver acquistato una polizza assicurativa per il veicolo in questione e pagare le spese di recupero (171 euro) e una tassa per ogni giorno in cui la macchina è stata in custodia nel deposito prima del dissequestro.

Allo scadere del 14° giorno dal sequestro, se il proprietario non ha regolarizzato la posizione del veicolo e saldato i costi a lui spettanti, la vettura sequestrata diventerà di proprietà dello Stato che secondo quanto prevede la legge può decidere di demolirla o metterla in vendita. Per quanto possa apparire paradossale, soprattutto alla luce del fatto che il proprietario ha acquistato la costosissima auto da poco, dunque la lussuosa Ferrari F40 rischia davvero la demolizione per un'irregolarità da poche migliaia di euro (una cifra di certo irrisoria per chi ha appena comprato una macchina che vale oltre un milione di euro).