Ferrari accusata di aver imbrogliato prima del GP Austria: nel mirino i test segreti sulla SF-23 Alla vigilia del GP d’Austria gli altri team del Mondiale di Formula 1 2023 hanno accusato la Ferrari di aver aggirato fraudolentemente il regolamento F1 con il comportamento tenuto nel test Pirelli di Barcellona e nel filming day di Fiorano.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre il Mondiale di Formula 1 2023 fa tappa al Red Bull Ring per il GP d'Austria, a tenere banco nel paddock del Circus è una polemica che riguarda la Ferrari e lo sviluppo della SF-23 (il cui programma è stato accelerato da Vasseur dopo i segnali positivi arrivati dalla gara di Montreal). I team rivali avrebbero infatti sollevato dubbi sulla regolarità degli stratagemmi utilizzati dalla scuderia di Maranello per testare anticipatamente in pista le novità sulla monoposto prima di introdurle ufficialmente nel weekend di gara.

Nello specifico, come riportato dalla testata specializzata Auto Moto und Sport, gli avversari della rossa non avrebbero gradito il fatto che la squadra del Cavallino abbia usato il test Pirelli a Barcellona dello scorso 6 giugno per ottimizzare il pacchetto di aggiornamenti introdotto sulla SF-23 proprio qualche giorno prima nel GP di Spagna (ottimizzazione che sarebbe alla base dell'ottima prestazione fornita dalle rosse nel GP del Canada) e il filming day sulla pista di Fiorano di martedì 27 giugno, quindi alla vigilia del GP d'Austria, per testare in anticipo le novità (nuovo fondo e nuova ala anteriore) che debutteranno ufficialmente sulla vettura di Leclerc e Sainz nell'imminente weekend di gara di Spielberg.

C'è da dire che, in nessuno dei due casi, la Ferrari ha violato il regolamento della Formula 1 dato che nessuna regola attualmente in vigore vieta l'introduzione di nuove parti sulle monoposto in queste occasioni. L'unica limitazione in tal senso riguarda la possibilità di utilizzare il test Pirelli o il filming day per effettuare delle comparazioni tra diverse versioni della vettura, cosa che la scuderia di Maranello non ha fatto in quanto sia a Barcellona che a Fiorano la configurazione delle SF-23 non è stata modificata nel corso della giornata. Ed è proprio per questo motivo che gli altri team di Formula 1 non hanno ancora presentato un reclamo ufficiale e la FIA non ha quindi avviato indagini sulla questione.

Le squadre rivali starebbero però valutando se ci sono le possibilità di sollevare una questione etica. Di fatto le altre scuderie accusano la Ferrari di "aver violato lo spirito dei regolamenti" perché, a loro dire, nel test Pirelli ci si dovrebbe concentrare solo sul testare i nuovi pneumatici e consentire al fornitore unico di raccogliere dati mentre nel filming day bisognerebbe parteciparvi esclusivamente per scopi di marketing e promozionali (come recita l'articolo 10.4 del regolamento sportivo della Formula 1 2023: "Un evento promozionale è definito come un evento in cui un concorrente partecipa esclusivamente per scopi di marketing o promozionali").