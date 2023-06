F1 GP Austria 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio d’Austria della Formula 1 2023 al Red Bull Ring: il programma con date e orari delle sessioni in pista del nono weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito di Spielberg che ospita la seconda Sprint Race dell’anno con il nuovo format.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il wekeend canadese la Formula 1 torna nuovamente fuori in Europa per il nono gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg va infatti in scena il GP d'Austria.

Il programma di questo nono round stagionale della F1 non è quello tradizionale perché nel weekend austriaco ci sarà la seconda Sprint Race dell'anno con un format tutto nuovo: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la nuova qualifica (la Sprint Shootout) per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 71 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

Canonici invece gli orari TV delle varie sessioni in pista. L'intero fine settimana del Gran Premio d'Austria sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche, Sprint Shootout, Sprint Race e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Fin dall'unica sessione di prove libere i riflettori saranno puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz per capire se il nuovo pacchetto d'aggiornamenti alla SF-23, annunciato a sorpresa da Vasseur, migliorerà il rendimento della monoposto che ha dato segnali positivi in Canada. Da tenere d'occhio anche Aston Martin e Mercedes che nelle ultime gare sono tornate stabilmente a sopravanzare le rosse per vedere se sono riuscite a ridurre al gap dalle fin qui inavvicinabili Red Bull di Verstappen e Perez.

Le prove libere e le Qualifiche al venerdì

Le prove libere FP1 del Gran Premio d'Austria sono in programma venerdì 30 giugno 2023 con l'unica sessione di libere di scena al Red Bull Ring che inizia alle ore 13:30. Nel pomeriggio di venerdì si passa infatti alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia alle ore 17:00. Prove libere e Qualifiche si vedono in diretta TV solo su Sky mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Sprint Shootout e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP d'Austria della Formula 1 2023 prosegue sabato 1 luglio con la nuovissima Qualifica della Sprint Race (la Sprint Shootout) che comincia alle ore 12:00 italiane. Questa decreta la griglia della seconda Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 16:30 e durerà circa mezz'ora. Le Qualifiche della Sprint Race e la Gara Sprint di scena a Spielberg al sabato saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 2 luglio 2023 sul circuito del Red Bull Ring va invece in scena la gara del GP d'Austria di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 15:00. La diretta della gara azera della F1 sarà visibile sui canali Sky, su TV8 invece la nona corsa della stagione si potrà vedere in differita.

Il circuito del Red Bull Ring di Spielberg

Anche quest'anno ad ospitare il weekend del GP d'Austria della Formula 1 sarà il circuito del Red Bull Ring situato nella cittadina di Spielberg. Il circuito costruito nel 1969 è lungo 4,318 km e presenta un layout da basso carico aerodinamico con diversi rettilinei e sole 10 curve.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo con sette frenate e soltanto 10 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 3, dove le monoposto passano dai 314 km/h a 79 km/h in appena 119 metri percorsi in 2,73 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione superiore ai 5,5 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva invece alla fine del giro con la serie di curve veloci, inclusa l'esilarante curva a destra Rindt, che si snoda a cavallo tra il secondo e il terzo settore.

Lo scorso anno il GP d'Austria è stato vinto da Charles Leclerc su Ferrari che ha preceduto Verstappen e Hamilton alla bandiera a scacchi. Il record della pista sul giro in gara appartiene invece all'altro ferrarista Carlos Sainz che durante la gara del 2020, quando era ancora in McLaren, è riuscito ad effettuare un'intera tornata del tracciato austriaco in 1:05.619, mentre il giro secco più veloce mai messo a segno su questo circuito è di 1:02.939 stabilito nello stesso anno da Valtteri Bottas su Mercedes nelle qualifiche.