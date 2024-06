video suggerito

Spalletti dice “Auguri Marcello” in camera, poi se ne va: il significato della dedica più importante Alla conclusione di un’intervista, Luciano Spalletti ha detto “Auguri Marcello” e così ha voluto ricordare il fratello, venuto a mancare cinque anni fa, e che avrebbe compiuto gli anni proprio nel giorno di Italia-Albania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Spalletti nemmeno da un anno il c.t. dell‘Italia. A Dortmund ha vissuto la prima partita da selezionatore in una grande manifestazione, c'era tensione, perché vincere era fondamentale in un girone difficilissimo. Un successo che gli ha dato gioia, anche se non ha gradito l'atteggiamento della sua squadra. Dopo la partita, durante l'intervista, teneramente ha voluto ricordare il fratello Marcello, venuto a mancare cinque anni fa, e al quale era legatissimo.

La dedica di Spalletti

Grande gioia, ma anche grande tensione per Spalletti che sapeva bene che doveva vincere a tutti i costi contro l'Albania, per giocare con meno tensione contro Spagna e Croazia. Un'Italia che ha mostrato carattere nel primo tempo, ma che nella ripresa non è piaciuta al tecnico toscano, che nelle interviste in TV ha elogiato e criticato i suoi calciatori, per determinati atteggiamenti.

Nell'intervista rilasciata a Sky ha detto che "Le bischerate sono sempre dietro l'angolo". Poi prima di andare via, e dopo aver risposto anche a una domanda di Fabio Capello, in modo delicato ha detto: "Auguri Marcello". Due parole, anzi una parola e un nome detti davvero con grande dolcezza. Spalletti dice quella frase e va via. Parole dedicate al fratello, venuto a mancare cinque anni fa e che era nato il 15 giugno e che oggi avrebbe compiuto gli anni.

Chi era Marcello, il fratello di Spalletti

Luciano Spalletti spesso ha parlato del fratello Marcello, lo aveva fatto quando vinse matematicamente lo Scudetto con il Napoli, ma anche qualche mese, quando era già il selezionatore dell'Italia. Un rapporto molto forte quello tra Luciano e Marcello, che era il fratello maggiore e che cinque anni fa a causa di una malattia. E proprio il 15 giugno, il giorno in cui materialmente è iniziato l'Europeo dell'Italia, Marcello Spalletti avrebbe compiuto gli anni. In un momento così importante per la sua carriera, Spalletti ha voluto ricordare l'amato fratello.