video suggerito

Nagelsmann fa i complimenti a Spalletti e all’Italia, poi prepara la trappola: “Ce l’ha detto Rudiger” Il ct della Germania Julian Nagelsmann ha esaltato il gioco dell’Italia e le qualità di Luciano Spalletti: “Ottime le due fase e tecnico con una proposta di calcio convincente”. Ma sa anche cosa accadrà in campo e come fermare gli azzurri: sfruttando l’esperienza italiana di Rudiger. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Italia-Germania, il grande classico del calcio europeo che si ripresenta per il primo tempo dei quarti di finale di Nations League. A San Siro, prima del secondo tempo che disputerà in terra tedesca. In palio le Finals Four e il prestigio di superare una sfida dai mille risvolti, che lo stesso Julian Nagelsmann ama sottolineare attraverso i complimenti al ct Spalletti e alla nostra Nazionale. Che saprà come affrontare al meglio, grazie al supporto di Rudiger che l'Italia l'ha conosciuta benissimo.

Nigelsmann su Spalletti: "Grande tecnico con un'idea di calcio convincente"

Julian Nagelsmann sta vivendo la sfida di andata contro l'Italia, affascinato dal gioco e dalla qualità che gli Azzurri hanno espresso fino a questo momento. E che il ct dei tedeschi non ha problemi ad elencare in conferenza: "Devo dire che hanno un grande allenatore, che ha un'idea di calcio molto convincente: ha fatto molto bene con il Napoli e giocano molto bene a calcio". Un calcio che però non spaventerà più di tanto: "Abbiamo pensato a come affrontare queste due partite senza fare troppa pretattica: vogliamo vincerle entrambe" ha aggiunto Nagelsmann. "Non possiamo prevedere cosa servirà a livello tattico domani. Mancherà Retegui? Non mi piace troppo pensare a queste cose: io voglio vincere, poi vedremo come si evolverà domani sera la gara".

Nigelsmann esalta l'Italia: "Gioco offensivo di livello e buona fase difensiva"

Tuttavia, le sicurezze di Nagelsmann ci sono, eccome. E hanno un fondamento basato su un giocatore in particolare, Rudiger che ha un trascorso italiano che tornerà utile per provare a fare lo sgambetto all'Italia: "Giocano un calcio offensivo, hanno giocatori che sono più difensivi nei club ma che contribuiscono alle azioni offensive. Non si deve dimenticare che è anche una squadra che difende molto bene. Ma non sto raccontando nulla di nuovo, ce l'ha detto Rudiger che ci ha raccontato la sua esperienza in Italia" sottolinea alla fine il ct tedesco. "Difendono molto bene sia con linea alta sia con linea bassa, fanno un ottimo pressing e hanno un ottimo equilibrio".

Rudiger ricorda Spalletti a Roma: "Ha saputo tirare fuori il meglio di me"

Proprio Rudiger, al fianco di Nagelsmann in conferenza rincara la dose di sicurezza: "Ci sarà grande rivalità, ma noi siamo qui per vincere. Spalletti? Sono felice di ritrovarlo, a Roma io ero molto giovane ma penso che sia riuscito a tirare fuori il meglio di me. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare questa partita che sarà di altissima qualità".