Vicenza-Carrarese è la finale dei playoff di Serie C: quando si gioca, le date e gli orari

A cura di Vito Lamorte

Saranno Vicenza e Carrarese a giocarsi la finale dei playoff di Serie C 2023-2024. I veneti sono riusciti ad arrivare all'ultimo atto eliminando l'Avellino mentre i toscani hanno avuto la meglio sul Benevento. Non ci saranno squadre del girone C in finale.

La vera sorpresa è proprio la Carrarese, che dopo aver chiuso al terzo posto nel girone B, alle spalle di Cesena e Torres, ha fatto un percorso favoloso anche nella Post-Season e ora crede davvero alla promozione in Serie B.

Vicenza e Carrarese in finale: battute Avellino e Benevento

Allo stadio Vigorito di Benevento la squadra sannita e la Carrarese hanno dato vita ad una partita bella e divertente, che si è chiusa con quattro gol e a decidere è stato il risultato dell’andata (1-0 con un gol di Finotto) a favore dei toscani. Lanini aveva portato avanti la squadra di Auteri ma Finotto aveva rimesso tutto in equilibrio subito. Talia illude i campani all'inizio della ripresa ma Schiavi fissa il risultato sul 2-2 e regala la finale alla squadra di Calabro.

Nell’altra semifinale il Vicenza batte 2-1 l’Avellino e approda in finale dopo il pareggio per 0-0 dell’andata. Proia colpisce la traversa e Della Morte la sblocca al 14′. Confente inizia la sua serata di grazia e renderà vano ogni attacco degli irpini. Nella ripresa la squadra di Vecchi trova il raddoppio con Coda, che realizza con un gran tiro al volo e fa esplodere il Menti. La squadra di Pazienza accorcia con un rigore di Patierno e nel finale va vicinissima al pareggio ma non riesce più a trovare il gol. Il Vicenza resiste e va in finale. Golemic e Armellino espulsi negli ultimi minuti.

Il programma della finale dei playoff di Serie C: date e orari

Questo il programma della finale dei playoff di Serie C 2023-2024, che si giocano in doppia sfida: primo match allo stadio Romeo Menti di Vicenza il 5 giugno e ritorno allo stadio dei Marmi di Carrara quattro giorni dopo.

Andata 05/06 21:00 – Vicenza – Carrarese (Rai Sport e Sky Sport Calcio)

Ritorno 09/06 17:30 – Carrarese – Vicenza (Rai 2 e Sky Sport Calcio)