Lo schema su calcio d’angolo dell’Italia come quello del Napoli di Spalletti: funziona sempre La rete del pareggio dell’Italia segnata da Bastoni contro l’Albania è sembrata in fotocopia rispetto a quella realizzata da Osimhen, a Bergamo contro l’Atalanta. Diversi gli interpreti, stessi movimenti, identico segreto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sembra il Napoli di Luciano Spalletti anche se in calce alla partita ci sono i gol dei calciatori dell'Inter, Bastoni e Barella. L'azzurro della maglia è solo questione di sfumature. Ma la Nazionale che ha giocato (bene) e vinto contro l'Albania per certi versi è salita sul palcoscenico degli Europei con l'identità di una squadra. Il calcio d'angolo da cui è scaturita la rete del pareggio è un déjà vu, uno schema che sui social è stato descritto come una delle azioni più buggate nei videogiochi per andare a segno col minimo sforzo.

Invece è stata la prova tangibile (una delle tante, emerse dal debutto continentale) che dietro c'è un lavoro minuzioso, quasi fosse quello quotidiano con una formazione e un gruppo di calciatori ai quali ha la possibilità di trasmettere pensiero e indicazioni ogni giorno.

Il gol su angolo della Nazionale: uno schema visto al Napoli

Un anno fa, a Bergamo, il Napoli che sarebbe diventato campione d'Italia era sotto di un gol ma riuscì a rimontare e a battere l'Atalanta (1-2). Al gol di Lookman fece seguito quello di Osimhen, che arrivò al culmine di un piano ben studiato nei movimenti e nelle intenzioni, calibrato sulle posizioni provate in allenamento e applicate con altrettanta precisione.

Alla battuta andarono in due, Elmas e Zielinski. Il macedone passò palla al polacco che, a testa alta e con un tocco carico d'effetto, pescò il nigeriano che era appostato sul secondo palo. Nonostante la marcatura serrata e la difesa piazzata dalla ‘dea', l'attaccante svettò e di testa siglò il pareggio.

Ritagliamo la sequenza videoclip e mettiamola in controluce con quella che ha raccontato il pareggio di Bastoni. Questa volta è stato Pellegrini a disegnare la traiettoria sulla quale ha fatto irruzione il difensore dell'Inter: sempre in quella posizione, sempre di testa, sempre pronto a farsi trovare lì, nel cuore della difesa dell'Albania (che difendeva in linea a pochi metri dalla porta).

La difesa avversaria cade in trappola, viene sorpresa sul secondo palo

Qual è il segreto? Basta osservare come si sviluppa il gioco e quali sono gli spostamenti dei calciatori, sia gli attaccanti sia i difendenti. La scelta di battere corto e affidare palla, tempo del cross a intuito e bravura di un giocatore che ha il piede giusto per fare quelle cose (come si dice in gergo) ha l'effetto di far muovere la difesa avversaria e attirarla in trappola: si allarga a fisarmonica e si addensa nella zona di centro area (‘distratta' anche dagli inserimenti di altri giocatori a far mucchio nel mezzo), lasciando spazio sul secondo palo. Quello da sfruttare per far gol.

Bello ma non è ancora tutto oro quel che luccica. Il ct, che ha fine gara non ha avuto remore a muovere obiezioni in diretta tv, ha ribadito (semmai ce ne fosse ancora bisogno) quali sono l'identità e la mentalità che predilige, tanto da lasciarsi sfuggire che "così non serve a niente" se tutte quelle belle cose messe in atto portano a nulla che non siano la finalizzazione e il gol (3, 4 quelli falliti d'un soffio), la verticalità e la capacità di leggere la partita/il momento, di crederci di più e meglio. Proprio come accadeva al ‘suo' Napoli.