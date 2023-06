La Ferrari può provare in pista la nuova SF-23: test segreto grazie ad uno stratagemma geniale La Ferrari ha trovato un geniale stratagemma per provare i nuovi aggiornamenti alla SF-23 in pista prima del weekend di gara del GP d’Austria della Formula 1 2023: un test privato camuffato da filming day a Fiorano.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo i riscontri positivi offerti dalla nuova SF-23 Evo nella gara del GP del Canada della Formula 1 2023, la Ferrari ha deciso di accelerare il piano di sviluppo della monoposto e cambiare i piani originali portando già prima della sosta estiva tutti i restanti pacchetti di aggiornamenti per migliorare le vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz. A sorpresa, il team principal Frederic Vasseur, al termine della corsa di Montreal, ha annunciato che già nel prossimo round, il GP d'Austria in programma sul circuito del Red Bull Ring nel weekend del 2 luglio, saranno introdotte altre novità tra cui un nuovo fondo dal disegno e dal funzionamento molto più complesso rispetto a quello utilizzato in precedenza. Una mossa che ha spiazzato tutti dato che nel round austriaco, in virtù della presenza della Sprint Race e della sua Qualifica Shootout, ci sarà soltanto una sessione di prove libere per testare le novità e correggere eventualmente il tiro in caso di problemi.

Sembra dunque trattarsi di un vero e proprio azzardo da parte della scuderia di Maranello che non vuole attendere oltre per cercare di tornare ad essere la seconda forza in griglia (tornando a scavalcare Aston Martin e Mercedes) e magari ridurre il gap dalle Red Bull fin qui dominatrici del Mondiale con otto vittorie nelle prime otto gare (nove se si considera la Sprint Race vinta da Perez a Baku). Un azzardo che però sembra esser stato ben calcolato dagli uomini del Cavallino che avrebbero trovato un modo per provare in pista le novità e fare una correlazione con i dati emersi dalla galleria del vento e dal simulatore prima del debutto ufficiale nel GP d'Austria.

Secondo quanto riporta il sito specializzato Formu1a.uno infatti il capo del dipartimento aerodinamico della Ferrari Enrico Cardile (che attualmente fa da direttore tecnico in pectore a Maranello) starebbe spingendo la sua squadra al massimo per avere il nuovo fondo pronto per martedì 27 giugno, cioè quando le SF-23 scenderanno sulla pista di Fiorano per il secondo e ultimo filming day della stagione (100 km con gomme Pirelli "demo" per effettuare le riprese a fini commerciali).

Non potendo, per regolamento, effettuare test privati con la vettura con cui si corre l'attuale Mondiale di Formula 1 2023 (e nemmeno con la precedente F1-75), la Ferrari sta cercando dunque di sfruttare l'unica occasione in cui ciò è concesso per provare l'importante pacchetto di aggiornamenti alla monoposto (che oltre al nuovo fondo dovrebbe comprendere anche una nuova ala anteriore e nuove prese d'aria per i freni anteriori) in pista prima del weekend di gara. Un geniale stratagemma dunque da parte del Cavallino che permette di attutire un po' il rischio di una mossa che resta comunque un grande azzardo ma che, il disastroso avvio di stagione, ha reso praticamente indispensabile se si vuole ancora sperare di conquistare podi e qualche vittoria in questo Mondiale.