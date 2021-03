Lewis Hamilton sbaglia, Valtteri Bottas no. Il finlandese è stato il più veloce al termine della seconda giornata di test in Bahrain. Buona la giornata anche per l'Alfa Romeo grazie ad Antonio Giovinazzi, che è riuscito a conquistare la quinta posizione. A metà la Ferrari. Ma Leclerc si è detto soddisfatto di quest'avvio di stagione. Positiva la sessione anche per Ricciardo su McLaren, Alonso, Sergio Perez e Stroll. Mentre Vettel ha corso appena otto giri, a causa di un problema al cambio.

Bottas brilla, bene anche Gasly e Stroll

Dopo la prima giornata di test e l'errore di Hamilton a metà della seconda, Toto Wolff con durezza aveva detto che la Mercedes doveva scuotersi, bisognava cambiare registro. Così è stato. Il messaggio è stato recepito e la seconda giornata di test ha visto Bottas leader. Il finlandese è stato il più veloce, precedendo non di moltissimo per la verità Gasly, Stroll e Norris, che conferma la bontà del progetto McLaren, in mattinata la più veloce con Ricciardo.

Quinto posto per Antonio Giovinazzi che ha portato molto in alto l'Alfa Romeo, a meno di mezzo secondo dal leader, e soprattutto davanti alla Ferrari di Leclerc. Nella top ten anche Latifi su una Williams sorprendente, Sergio Perez, che ha fatto un lavoro diverso rispetto agli altri. Poi i big del mattino e cioè Ricciardo e Alonso. Dodicesimo posto per Mick Schumacher, davanti a Sainz.

I tempi del day 2 dei test F1 del Bahrain: 1) Bottas (Fin/Mercedes) 1'30"289; 2) Gasly (Fra/Alpha Tauri) 1'30"413; 3) Stroll (Can/Aston Martin) 1'30"460; 4) Norris (Gbr/McLaren) 1'30"586; 5) Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 1'30"760; 6) Leclerc (Mon/Ferrari) 1'30"886; 7) Latifi (Can/Williams) 1'31"672; 8) Perez (Mex/Red Bull) 1'31"682; 9) Ricciardo (Aus/McLaren) 1'32"215; 10) Alonso (Spa/Alpine) 1'32"339; 11) Tsunoda (Gia/Alpha Tauri) 1'32"684; 12) Schumacher (Ger/Haas) 1'32"883; 13) Sainz (Spa/Ferrari) 1'33"072; 14) Mazepin (Rus/Haas) 1'33"101; 15) Hamilton (Gbr/Mercedes) 1'33"399; 16) Vettel (Ger/ Aston Martin) 1'38"849.