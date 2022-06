F1 GP Silverstone 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al gran premio di Gran Bretagna di Formula 1 2022 sul circuito di Silverstone: il programma con date e orari e le caratteristiche del circuito.

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sullo storico circuito di Silverstone. Il decimo appuntamento del Mondiale 2022 sarà una nuova occasione per le Ferrari di recuperare punti in classifica rispetto alla Red Bull. Carlos Sainz è arrivato secondo dietro l'olandese nell'ultimo gran premio, mentre Charles Leclerc, partito penultimo a causa di una serie di penalità, è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione.

Attualmente la Red Bull domina sia la classifica costruttori che quella piloti, con Perez che ha superato Leclerc. Attesa anche per le Mercedes di Bottas e di Hamilton, arrivato terzo a Montreal ma protagonista finora di una stagione deludente. Il pilota inglese ha vinto sette delle ultime otto gare disputate a Silverstone, ma non arriva favorito alla gara di domenica a causa delle grandi difficoltà con la sua monoposto, maggiormente colpita anche dai problemi di porpoising. Proprio Hamilton è stato suo malgrado protagonista di diverse polemiche alla vigilia del gran premio, in relazione a presunte offese razziste da parte di Nelson Piquet.

Le prove libere del venerdì

Le prove libere FP1, FP2 e FP3 del gran premio di Gran Bretagna a Silverstone iniziano venerdì 1 luglio 2022: le FP1 sono in programma dalle 14, mentre dalle 17 sarà il turno delle libere 2. L'ultima sessione di prove libere è invece in programma alle ore 13 di sabato 2 luglio. Sarà il momento di testare le performance delle monoposto sul circuito in vista delle qualifiche. Le prove libere si vedono in diretta su Sky, mentre non saranno trasmesse su TV8 neanche in differita.

Le qualifiche del sabato

Il programma del GP Silverstone prosegue sabato 2 luglio 2022 con le qualifiche, articolate in Q1, Q2 e Q3. Prenderanno il via alle ore 16, e saranno visibili in diretta su Sky e in differita su TV8 a partire dalle ore 18. Con le Q3 verrà definita la pole position e la griglia di partenza della gara del giorno dopo.

La gara di domenica

Domenica 3 luglio 2022 il gran premio sul circuito di Silverstone prende il via alle ore 16.00, in diretta sui canali Sky e in differita dalle 18 su TV8. Sarà l'occasione per le Ferrari di Leclerc e Sainz di recuperare posizioni nelle classifiche piloti e costruttori, mentre le Red Bull di Verstappen e Perez cercheranno di conservare il proprio primato e aumentare il distacco sugli sfidanti.

Il circuito di Silverstone

Il tracciato di Silverstone, situato a breve distanza dall'omonimo villaggio nel Northamptonshire, è stato aperto nel 1947: qui, nel 1950, qui si è svolta la prima gara del campionato del mondo di Formula 1. Il circuito è lungo 5,891 km, con 17 curve: il record del giro più veloce, detenuto da Max Verstappen, di 1:27:097. Il rettilineo finale del tracciato è stato rinominato Hamilton Straight in onore del pilota britannico, capace di battere tutti i record del campionato automobilistico più prestigioso del mondo.