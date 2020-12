Dopo esser diventato il pilota più vincente della storia eguagliando i sette titoli iridati di Michael Schumacher e superando il tedesco per numero di gare vinte, Lewis Hamilton sta per aggiungere un altro straordinario primato al suo già ricchissimo palmares. Il 35enne di Stevenage, che a breve per i suoi meriti sportivi sarà anche nominato Sir dalla Regina Elisabetta, sarà infatti il primo pilota a cui viene dedicato un tratto di un circuito.

Prima del GP di Abu Dhabi che ha chiuso il Mondiale 2020 di Formula 1 infatti il British Racing Driver's Club, proprietario del leggendario circuito di Silverstone, ha annunciato che il rettilineo finale d'ora in poi prenderà il nome di Hamilton Straight in onore del pilota britannico capace di battere tutti i record del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo. Circuito sul quale Lewis Hamilton ha un record eccezionale dato che vanta sei vittorie in carriera nel Gran Premio di Gran Bretagna sull'attuale tracciato.

A tal proposito, il presidente del British Racing Driver's Club, l'ex pilota di Formula 1 David Coulthard, ha dichiarato: "Sono stato felicissimo di condividere questa notizia con Lewis. È la prima volta nella storia di Silverstone che una parte del circuito prende il nome di una persona – ha detto difatti il 49enne scozzese a capo del club proprietario dello storico circuito inglese -. Lewis è diventato una parte importante di questa storia, e io e i direttori del club abbiamo ritenuto che non ci fosse modo migliore per sottolineare questo che rinominare i box iconici direttamente in riconoscimento dei suoi risultati da record".