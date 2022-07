Qualifiche F1 oggi in TV, orari TV su TV8 e Sky del GP Silverstone in diretta

La Formula 1 2022 arriva in Gran Bretagna per il GP Silverstone, oggi le qualifiche del decimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria di Verstappen in Canada davanti alla Ferrari di Sainz e la rimonta di Leclerc, partito con diverse penalità, questo weekend il pilota monegasco proverà a conquistare la pole position per vincere il Gran Premio sullo storico tracciato inglese. Orario d'inizio alle 16.00, le FP3 sono in programma alle 13.00. Su TV8 le qualifiche in differita dalle 18.00. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Per quanto visto nelle Libere 1, condizionate dalla pioggia, e nelle FP2 Mercedes grazie agli aggiornamenti si è avvicinata a Ferrari e Red Bull. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

