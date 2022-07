Carlos Sainz fenomenale, a Silverstone fa la prima pole della carriera: battuti Verstappen e Leclerc Sainz in pole a Silverstone. Con un giro mostruoso lo spagnolo batte Verstappen, favoritissimo, e Leclerc. Quarto Perez, solo quinto Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Sul bagnato Carlos Sainz conquista la pole position a Silverstone. Secondo posto per Verstappen, terzo Leclerc. Quarto Perez, quinto Hamilton. Anche senza pioggia domani sarà una gara bellissima in Gran Bretagna.

La pioggia arriva una decina di minuti prima del via delle Qualifiche, che sono quindi tesa e schizofreniche. In Q1 alla fine tutti i big sono tranquilli, Verstappen è nettamente il più veloce. Vettel saluta tutti, l'Aston Martin e la Haas affondano nell'acqua di Silverstone.

La Q2 è stata altrettanto tesa, i big subito si mettono al sicuro, poi la pioggia aumenta e chi è fuori ci resta. Hamilton torna nei piani alti, ma Verstappen sembra di un altro pianeta. Così quando si arriva in Q3, quando si fa sul serio, sembra ci sia un'unica certezza: la pole position di SuperMax, che in realtà a lungo resta al comando, ma poi nel finale cambia tutto. Negli ultimi secondi è Sainz che tira fuori il jolly. Ma quando si mette davanti sa che in tanti lo possono superare.

Non lo passa nessuno. Perché Leclerc si ferma al terzo posto, Verstappen al secondo. Lui che non è un uomo da pole non riesce a cogliere il primo posto. Perez è quarto. Hamilton quinto, poteva fare meglio, o almeno lo sperava, almeno si è messo dietro Russell che ha chiuso ottavo. Norris sesto, Alonso settimo. Zhou e Latifi, per la prima volta in Q3, hanno chiuso la top ten.

La Griglia di Partenza del Gp di Gran Bretagna di Silverstone