Alonso esalta Sainz ma stuzzica la Ferrari: “Ha fatto tante pole ma poi vince la Red Bull” Carlos Sainz è diventato il secondo spagnolo a realizzare una pole position in Formula 1. A Silverstone è stato celebrato anche da Fernando Alonso, che non ha rinunciato a una stilettata nei confronti della Ferrari: “Tante pole, ma la domenica vince la Red Bull”.

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz ha realizzato una grande impresa a Silverstone. Il pilota spagnolo ha conquistato sotto la pioggia la prima pole position della sua carriera, al suo fianco partirà Verstappen e alle loro spalle ci sarà Charles Leclerc. Un momento che non dimenticherà mai Sainz che toglie uno zero dalla casella delle pole position e che diventa il secondo spagnolo capace di fare una pole in Formula 1. E così, il primo a riuscirci prima di lui, Fernando Alonso è stato interpellato dai media a Silverstone. Alonso ha avuto parole dolci per l'amico Carlos, ma non ha risparmiato una stilettata alla sua vecchia scuderia.

Alonso, che ha accarezzato il colpo grosso e che sul bagnato mostra sempre la sua infinita classe, dopo le Qualifiche si è presentato ai microfoni di Sky e ha esaltato Sainz, che lo aveva come mito sin dalla gioventù: "Carlos lo vedrò tra un po', la prima pole non si scorda mai. In queste condizioni, il pilota si sente più fiero del lavoro che ha fatto".

Complimenti per Sainz, ma Alonso ha rifilato una stoccata alla Ferrari che ha ottenuto oggi la settima pole della stagione, ma che finora ha vinto solo due Gp: "La Ferrari ha fatto tante pole al sabato, poi però la domenica vince la Red Bull. Ci sono stati troppi esempi di gioia rossa al sabato e gioia blu alla domenica".

Domani non è prevista pioggia, ma in Inghilterra qualche spruzzata può sempre arrivare e scompaginare i piani dei piloti. Alonso scatterà dalla quarta fila e proverà a essere protagonista: "Domani cercherò di fare una bella gara sperando di non avere problemi alla power unit e ai pit stop".