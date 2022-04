F1 2022, prove libere del GP Australia in diretta: a che ora e dove vederle Venerdì 8 aprile con le prime due sessioni di prove libere inizia il week end del GP d’Australia di Formula 1 2022 in programma a Melbourne: FP1, FP2 e FP3 sono trasmesse in diretta TV da Sky. Ecco il programma e gli orari delle Libere del GP australiano di F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa il campionato Mondiale di Formula 1 2022 si sposta a Melbourne dove venerdì 8 aprile comincia il weekend del GP d'Australia, terzo round stagionale. Anche sul tracciato australiano il programma del Gran Premio si apre al venerdì con le prime due sessioni di prove libere mentre sabato sarà poi la volta della terza. I piloti avranno quindi a disposizione FP1, FP2 e FP3 per trovare il giusto set-up della monoposto e studiare le varie strategie da adottare successivamente in qualifica e in gara. Le prove libere del GP d'Australia saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky e, a causa del fuso orario, andranno in scena nella prima mattinata italiana. Attesa dunque per capire se anche a Melbourne, dove la F1 fa il suo ritorno dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19, a duellare per la pole e la vittoria saranno le Ferrari e le Red Bull e se si prospetta una nuova sfida infuocata tra Leclerc e Verstappen. Libere importantissime anche per vedere se la Mercedes ha risolto i problemi che hanno fin qui compromesso il suo rendimento in avvio di stagione.

Prove libere F1 GP Australia, orari TV: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio d'Australia iniziano venerdì 8 aprile alle ore 05:00 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Melbourne. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 05:00 (ora italiana), cioè quando in Australia saranno le 13. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 08:00. Alle ore 05:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP d'Australia 2022:

Venerdì 8 aprile

Prove libere 1: 05:00 – 06:00

Prove libere 2: 08:00 – 09:00

Prove libere 3: 05:00 – 06:00

Formula 1, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Melbourne

Le prove libere del GP d'Australia sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 in scena a Melbourne sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Inoltre gli abbonati possono guardare le prove libere di F1 anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo. Libere visibili, previo acquisto del "pass sport", anche sulla piattaforma NOW. Non è invece possibile vedere le sessioni di prove libere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Argentina di Formula 1 2022: