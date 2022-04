GP d’Australia a rischio: un uomo si presenta con tre aerei cargo e salva la Formula 1 Problemi logistici ad una nave che trasportava le attrezzature di alcuni team di Formula 1 avevano messo a rischio la disputa del GP d’Australia: il provvidenziale intervento di Paul Fowler e di tre suoi aerei cargo ha scongiurato la cancellazione della tappa di Melbourne del Mondiale F1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Nel weekend la Formula 1 tornerà a correre a Melbourne dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19 ma nelle ultime ore il GP d'Australia ha rischiato una clamorosa cancellazione. Nel Paese oceanico c'è grande attesa per questa terza tappa del Mondiale 2022 che promette grande spettacolo (ulteriormente favorito anche dal nuovo layout del tracciato che prevedrà la cifra record di ben 4 zone DRS) e che darà la possibilità agli appassionati locali di tornare a vedere dal vivo i protagonisti del Circus correre per la prima volta dal 2019. Nel 2020 infatti il Gran Premio è stato cancellato a poche ore dalla prima sessione di prove libere per l'improvviso aumento dei contagi da coronavirus in tutto il mondo e adesso il copione ha rischiato di ripetersi ma a causa di problemi logistici.

La nave che conteneva le attrezzature di tre team di Formula 1, dopo esser partita dall'Inghilterra con un ritardo di 11 giorni rispetto ai programmi iniziali, anche a causa dell'invasione russa che ha dato il via alla guerra in Ucraina, ha visto la sua tabella di marcia che prevedeva 42 giorni di navigazione ulteriormente rallentata. Nonostante ciò sembrava però potesse raggiungere Melbourne entro la data prefissata al momento della partenza, ma un ulteriore contrattempo aveva ridotto al lumicino le chance che i container con i materiali delle tre scuderie arrivassero in tempo in Australia tanto che si stava prendendo in considerazione l'ipotesi di rinviare o cancellare il GP d'Australia.

La nave difatti la settimana scorsa è stata bloccata a Singapore con il rischio di non riuscire a fornire il materiale in tempo ai tre team che si faceva sempre più concreto. A quel punto però c'è stato l‘intervento provvidenziale di un uomo che ha di fatto risolto la situazione e scongiurato la cancellazione del GP d'Australia. L'uomo in questione si chiama Paul Fowler e il suo ruolo è quello di vicepresidente della logistica degli sport motoristici di DHL partner ufficiale della Formula 1. Il manager britannico è infatti volato dalla Gran Bretagna a Singapore e ha accelerato il trasferimento del materiale con tre aerei cargo della sua società, uno dei quali è arrivato da Los Angeles e un altro dal Vietnam.

Sotto la supervisione di Fowler il carico contenente le attrezzature delle tre squadre di Formula 1 è stato quindi prelevato dalla nave, riconfezionato e caricato sui tre aerei (due Boeing 777 e un 767-300). Dopo l'immediata ripartenza con destinazione Melbourne per arrivare in tempo al circuito, e infine la buona notizia con il materiale che è arrivato nel paddock dell'Albert Park lunedì mattina con tutte le squadre che hanno avuto dunque le rispettive attrezzature in tempo per il regolare svolgimento del GP d'Australia, terzo round del Mondiale di Formula 1 2022.