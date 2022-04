La F1 vuole lo scontro tra Leclerc e Verstappen nel GP d’Australia: DRS mai visto così Il GP d’Australia, 3° round del Mondiale 2022, sarà il primo nella storia della Formula 1 a disputarsi su un tracciato con quattro zone DRS: una scelta fatta da F1 e organizzatori della gara dopo le modifiche al circuito di Melbourne che sembra voler rendere ancora più entusiasmanti e prolungati i duelli in pista tra Leclerc e Verstappen visti nelle prime due gare stagionali.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia nel weekend la Formula 1 torna a Melbourne per il GP d'Australia e sia gli organizzatori che la stessa F1 vogliono che sia un ritorno spettacolare. All'Albert Park è tutto pronto infatti per il terzo duello del Mondiale 2022 tra il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il campione del mondo in carica Max Verstappen che nelle prime due uscite stagionali ha entusiasmato gli spettatori. E per assicurarsi che ciò avvenga il circuito presenterà delle significative novità rispetto al passato con l'aggiunta di un altro lungo rettilineo e di un'altra zona DRS (Drag Reduction System) che porta così, per la prima volta nella storia del Circus, a quattro i tratti di tracciato in cui ad ogni giro di gara si potrà utilizzare l'ala mobile.

Il GP d'Australia sarà dunque il primo a presentare 4 zone DRS che aumentano quindi le possibilità di sorpasso ad ogni tornata: chi insegue infatti potrà utilizzare l'ala mobile sul rettilineo dei box, tra Curva 2 e Curva 3, tra Curva 10 e Curva 11 e, da quest'anno, anche tra Curva 8 e Curva 9 dove al posto della "vecchia" chicane Clark c'è adesso un altro rettilineo.

Due invece i detection point dove viene misurato il distacco tra due vetture per capire se quella dietro può utilizzare il DRS (per acquisire il diritto si deve avere un ritardo inferiore al secondo dalla monoposto che la precede): il primo è situato subito dopo la nuova Curva 6 offre eventualmente la possibilità di attivare l'ala mobile tra Curva 8 e 9 e tra Curva 10 e 11; il secondo posto prima di Curva 13 dà il diritto all'utilizzo del DRS sul rettilineo dei box e tra Curva 2 e 3. Alla luce di quanto visto nelle prime due gare del Mondiale di Formula 1 2022 con le rivoluzionarie monoposto a effetto suolo sembra evidente che la mossa di inserire quattro zone DRS sia fatta per aumentare lo spettacolo in pista e far sì che il duello ruota a ruota tra Leclerc e Verstappen duri il più a lungo possibile.

La mossa strategica usata da Leclerc in Bahrain con cui ha beffato Verstappen

Con molta probabilità difatti a Melbourne rivedremo più volte, anche a parti invertite, la furbata fatta dal monegasco della Ferrari nel corso del GP del Bahrain (che rallentava prima del detection point proprio per far passare il rivale e poi risuperarlo grazie all'ala mobile) o anche la trappola messa a punto dall'olandese nella Red Bull a Jeddah durante il GP dell'Arabia Saudita (con l'inchiodata poco prima della linea del DRS). Quindi, mentre nel paddock si discute se eliminare o meno il DRS, gli organizzatori del GP d'Australia e la stessa F1 sembrano puntare proprio sull'ala mobile per rendere ancora più entusiasmante lo spettacolo in pista.