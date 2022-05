F1 2022, oggi le prove libere del GP Monaco in diretta: a che ora e dove vederle Con le prove libere di oggi si apre il GP di Monaco della Formula 1 2022. FP1, FP2 e FP3 sul circuito cittadino di Montecarlo sono trasmesse in diretta TV da Sky. Ecco il programma e gli orari delle Libere del GP monegasco di F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la vittoria di Verstappen a Barcellona grazie all'improvviso ritiro di Leclerc, il campionato Mondiale di Formula 1 2022 si sposta a Montecarlo, dove oggi inizia il weekend del GP di Monaco, settima tappa stagionale. Contrariamente alla tradizione il programma del gran premio monegasco sul circuito cittadino della capitale del Principato sarà quello canonico con le prove libere che per la prima volta nella storia andranno in scena al venerdì: oggi si inizia infatti con le prime due sessioni per poi tornare in pista sabato per la terza e ultima sessione prima delle qualifiche. Le libere di oggi sono dunque già molto importanti per piloti e team che avranno a disposizione FP1, FP2 e FP3 per trovare il giusto set-up della monoposto su un circuito particolare come quello di Montecarlo e studiare le varie strategie da adottare successivamente in qualifica e in gara.

Da tenere sotto attenta osservazione le Ferrari del padrone di casa Charles Leclerc e Carlos Sainz che, dopo la debacle in Spagna, a Monaco non possono più sbagliare, trattandosi di un tracciato che, sulla carta, vede le F1-75 favorite rispetto alle Red Bull che si presentano in terra monegasca da leader di entrambe le classifiche iridate dopo le tre vittorie consecutive ottenute da Verstappen condite da due doppiette. Riflettori puntati anche sulle Mercedes di Hamilton e Russell che si candidano al ruolo di outsider dopo i netti miglioramenti mostrati nell'ultima gara.

Le prove libere del GP di Monaco saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky. Attesa dunque per capire se anche sul circuito cittadino di Montecarlo a duellare per la pole e la vittoria saranno le Ferrari e le Red Bull e se anche tra le strette strade del Principato ci sarà una nuova sfida infuocata tra il padrone di casa Leclerc e il campione del mondo in carica Verstappen.

Prove libere F1 GP Monaco, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio di Monaco si aprono con le FP1 che iniziano oggi alle ore 14:00. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Montecarlo: dopo le Libere 1 si passerà quindi alle FP2 che andranno in scena alle 17 locali. Alle ore 13 di sabato invece comincerà la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Monaco 2022:

Venerdì 27 maggio

Prove libere 1: 14:00 – 15:00

Prove libere 2: 17:00 – 18:00

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Montecarlo

Le prove libere del GP di Monaco sono trasmesse in diretta TV e streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 in programma sullo storico circuito di Montecarlo sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Inoltre gli abbonati possono guardarle anche in live streaming tramite l'app SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Non è invece possibile vedere le sessioni di prove libere di oggi e domani in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere le prove libere del Gran Premio di Monaco di Formula 1 2022:

Venerdì 27 maggio (Prove libere 1 e 2)

FP1: ore 14.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP2: ore 17.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP3: ore 13.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

Le caratteristiche del circuito di Montecarlo

Anche quest'anno ad ospitare il GP di Monaco di Formula 1 sarà lo storico circuito cittadino di Montecarlo. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Sainte Devote, Antony Noghes, Tabaccaio, Rascasse) e che i driver dovranno percorrere per 78 volte in gara, a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico e elevate percentuali di tempo speso in frenata. Inoltre la carreggiata stretta non facilita i sorpassi e per questo qui le qualifiche saranno fondamentali come in nessun altro circuito.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede nove frenate per giro con due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella dopo il traguardo, la cosiddetta Sainte Devote, con le monoposto che vi arrivano a 283 km/h e scendono a 113 km/h in appena 85 metri affrontando una decelerazione pari a 4,3 G.

Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull, ma il record sul giro in gara appartiene a Lewis Hamilton che sempre nel 2021 ha fermato il cronometro sull'1:12.909.