Perché oggi non si corre al GP di Monaco di giovedì: è la prima volta nella storia Il weekend del Gran Premio di Monaco per la prima volta non inizierà di giovedì. Si spezza una tradizione storica. A Montecarlo le vetture inizieranno a girare di venerdì.

A cura di Alessio Morra

La tradizione è stata spezzata. In pochissime occasioni la Formula 1 non ha corso a Montecarlo negli ultimi settant'anni, l'ultimo stop è stato dovuto alla pandemia. In ogni occasione il weekend di gara è iniziato di giovedì, ma questa volta si parte di venerdì, come in tutti gli altri Gran Premi. Una novità che ha sorpreso gli appassionati, da sempre abituati alle prime libere del Gp di Monaco al giovedì.

Il Gran Premio di Monaco è completamente diverso da tutti gli altri. Per anni è stato un unicum, era l'unico vero cittadino. Un circuito che i piloti amano o odiano. Grandi campioni si sono esaltati, grandissimi campionati sono affondati sulle rive del Principato. L'Albo d'oro è colmo anche di nomi sorprendenti perché le sorprese a Montecarlo sono all'ordine del giorno e nessuno può sentirsi sicuro fino alla bandiera scacchi. Un errore costa carissimo. Un weekend temuto anche da chi qui si trova bene e un lungo weekend di gara perché si è sempre partiti al giovedì.

Il podio del Gran Premio di Monaco 2021.

Un tempo si diceva che la scelta era fatta per dare maggiore visibilità al Principato, perché già al mercoledì erano tutti lì. Il giorno di pausa dava anche il tempo a scuderie e piloti di preparare meglio le strategie e dava anche maggiore spazio per esempio a eventi mondane, come la famosa sfilata alla quale prendono parte molti piloti. Il venerdì libero ogni pilota lo sfruttava in modo diverso, in parecchi lo utilizzavano per le attività con i media e gli sponsor. Michael Schumacher, nei tempi d'oro della Ferrari, sovente ne approfittava per tornare alla base ed effettuare dei test, come ha fatto anche nel 2017 Giovinazzi – decisivo nell'ultima doppietta Rossa a Montecarlo.

Ma da quest'anno si cambia. Il Gran Premio di Monaco si allinea a tutto il resto del campionato. Il weekend inizia di venerdì, con la prima sessione di libere alle 14. Poi la seconda nel pomeriggio, e poi sabato e domenica tutti in pista. Il giovedì verrà utilizzato per interviste e sponsor come il venerdì mattina. Cade una tradizione secolare, che però non toglie un briciolo di fascino al Gp può glamour della stagione.