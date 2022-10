F1 2022, oggi le prove libere del GP Giappone in diretta: a che ora e dove vederle Oggi le prime due sessioni di prove libere aprono il programma del GP del Giappone della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Suzuka.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la polemica sul presunto sforamento del budget cap da parte della Red Bull continua ad infiammare il paddock, oggi sul circuito di Suzuka prende il via il weekend del GP del Giappone della Formula 1 2022: sulla pista nipponica si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che apriranno il programma del 18° round stagionale nel quale Max Verstappen potrebbe conquistare l'aritmetica certezza del titolo iridato con ben quattro gare d'anticipo. Fari puntati come sempre sulle Ferrari e sulle Red Bull per capire chi tra le due ha la monoposto che maggiormente si adatta al tracciato giapponese con Leclerc e Sainz che dovrebbero disporre di un nuovo fondo sulla loro F1-75. Da tenere d'occhio anche la Mercedes con Hamilton e Russell che già oggi capiranno se possono giocarsela alla pari con i due top-team.

Prove libere F1 GP Giappone, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Giappone iniziano oggi alle ore 05:00 (ora italiana) con le FP1. A causa del fuso orario gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Suzuka. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 05:00 (ora italiana), cioè quando in Giappone saranno le 12:00. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 08:00 (le 15:00 locali) e dureranno mezz'ora più del solito per permettere a Pirelli di testare il prototipo di pneumatico per il prossimo anno. Alle ore 05:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP del Giappone 2022:

Venerdì 7 ottobre

Prove libere 1: 05:00 – 06:00

Prove libere 2: 08:00 – 09:30

Prove libere 1: 05:00 – 06:00 Prove libere 2: 08:00 – 09:30 Sabato 8 ottobre

Prove libere 3: 05:00 – 06:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Suzuka

Le prove libere del GP del Giappone di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Suzuka sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati possono anche guardare le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione delle Libere che iniziano oggi è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche sulla piattaforma NOW. Le sessioni di prove libere invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Giappone della Formula 1 2022:

Leggi anche La griglia di partenza del GP Singapore di Formula 1 2022