F1 2021, prove libere del GP Ungheria in diretta: a che ora e dove vederle Le prime due sessioni di prove libere danno il via al weekend del Gran Premio di Ungheria, undicesimo Gran Premio Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. FP1, FP2 e FP3 sul circuito dell’Hungaroring saranno trasmesse in diretta TV da Sky. Questo il programma con gli orari delle tre sessioni di prove libere del GP di F1 Ungheriache si disputano oggi venerdì 30 luglio e domani sabato 31 luglio.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 torna all'Hungaroring dove da oggi inizia il weekend del GP d'Ungheria, undicesimo appuntamento di questo equilibratissimo campionato. Il programma è quello abituale, non c'è la Sprint Race come a Silverstone. Dunque in Ungheria ci saranno le prime due sessioni di prove libere al venerdì, poi sabato mattina le libere 3. FP1, FP2 e FP3 saranno completamente diverse. In Ungheria si corre poco durante l'anno e nella prima sessione potrebbero esserci degli intrusi nelle prime posizioni, mentre al pomeriggio si proverà sia in proiezione gara che soprattutto i piloti cercheranno il giro secco per la Qualifica.

Red Bull e Mercedes dopo la gara di Silverstone sono nuovamente più vicine, Hamilton è più vicino a Verstappen, mentre la Mercedes si è rifatta sotto alla scuderia austriaca. Occhio anche alla Ferrari che nel Gran Premio di Gran Bretagna è andata vicinissima alla vittoria. Le prove libere del GP d'Ungheria si potranno vedere in diretta TV e in live streaming su Sky a partire delle 11.30.

Prove libere F1 GP Ungheria, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria iniziano oggi alle ore 11.30. Gli orari di questo weekend di gara sono quelli classici delle gare europee, eccetto Silverstone e Portimao. Le vetture inizieranno a girare questa mattina e daranno vita alla FP1, poi nel pomeriggio, alle ore 15, ci sarà la seconda sessione di prove libere, che prenderanno il via alle ore 15. Sabato invece alle ore 12 in punto ci sarà la luce verde per le terza sessione di libere, la FP3, l'ultima prima delle Qualifiche. Ogni sessione durerà un'ora. Questo il programma completo delle prove libere del GP d'Ungheria 2021:

Venerdì 30 luglio

Prove libere 1: 11:30 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:00

Sabato 31 luglio

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 all'Hungaroring

Le prove libere del GP d'Ungheria saranno trasmessa in diretta TV e in streaming da Sky, che le manderà in onda in esclusiva. Per seguire FP1, FP2 e FP3 dell'Hungaroring ci si potrà collegare sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). Chi ha sottoscritto l'abbonamento a Sky potrà seguire le tre sessioni di prove libere del GP Ungheria in streaming tramite l'app Sky Go. In streaming le prove libere del GP F1 di Ungheria si potrà vedere sulla piattaforma NOW. Le tre sessioni di libere non saranno trasmesse in chiaro su TV8. Questi gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1:

Venerdì 30 luglio 2021 (Prove libere 1 e 2)

FP1: ore 11.30 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP2: ore 15.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

Sabato 31 luglio 2021 (Prove libere 3)

FP3: ore 12.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)