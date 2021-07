Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Ungheria Gli orari TV di Formula 1 per il GP Ungheria, undicesimo gran premio del Mondiale 2021: tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta. Ecco dove vedere da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto il Gran Premio Ungheria che si tiene sul tracciato dell’Hungaroring.

A cura di Alessio Morra

L'ultima tappa del calendario della Formula 1 prima della pausa estiva è rappresentata dal Gran Premio di Ungheria, che si disputerà domenica 1 agosto. Nei giorni precedenti si terranno le prove libere e le Qualifiche, che assegneranno la pole position. L'intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta TV da Sky, mentre in chiaro si potranno seguire le Qualifiche e il Gran Premio in differita su Tv8.

Sul particolare tracciato ungherese continueranno a lottare per il titolo mondiale Max Verstappen e Lewis Hamilton, che dovranno stare attenti sia a Lando Norris, la McLaren è la scuderia con il maggior numero di successi in Ungheria, che alla Ferrari che ha brillato a Silverstone e che ha ottenuto due pole position in questa stagione, la prima a Montecarlo che è un circuito che ha delle similitudini con l'Ungheria.

Orari F1 GP Ungheria, il programma di libere, qualifiche e gara

Il Gran Premio d'Ungheria si disputerà per la 36esima volta, il primo appuntamento fu vinto da Nelson Piquet, l'ultimo da Lewis Hamilton che ha ottenuto otto successi all'Hungaroring. Questo è il programma delle prove libere, delle qualifiche e della gara.

Venerdì 30 luglio

FP1: 11:30 – 12:30

FP2: 15:00 – 16:00

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta al GP Ungheria

Dopo lo splendido weekend di Silverstone, la Formula 1 fa tappa in Ungheria prima della pausa estiva. L'Hungaroring è uno di circuiti più particolari del circus e sarà molto interessante seguire tutto il weekend di gara.

Venerdì 30 luglio – Prove libere

FP1 (venerdì 30 luglio ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 30 luglio ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 31 luglio ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Sabato 31 luglio – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 31 luglio ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Domenica 1 agosto – Gara

Gran Premio (domenica 1 agosto ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Ungheria, dove vederla in chiaro

Il GP di Ungheria si terrà nel weekend del 30 luglio-1 agosto e sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, che manderà in onda sia le Qualifiche che il Gran Premio ma in differita.

Sabato 31 luglio

Qualifiche (sabato 31 luglio ore 15:00): differita in chiaro su TV8 ore 18:30

Qualifiche (sabato 31 luglio ore 15:00): differita in chiaro su TV8 ore 18:30 Domenica 1 agosto

Gran Premio (domenica 1 agosto ore 15:00): differita in chiaro su TV8 ore 18.

Le caratteristiche del circuito dell'Hungaroring

Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,3 chilometri ed è molto tortuoso, con una maggioranza di curve a destra (8 contro le 6 a sinistra). Considerando anche il gran caldo, questo è uno dei tracciati che rende la vita molto dura sia ai piloti che alle vetture. Durante l'anno questa pista viene utilizzata molto poco e per questo al venerdì i piloti trovano un asfalto sporco e scivoloso. Fondamentale il setup, serve una vettura ben bilanciata che possa districarsi nella parte mista che è molto guidata e nei punti più veloci. Importante sarà azzeccare il carico aerodinamico. Per tanti piloti è un ritorno al passato, perché sarà come tornare a guidare sui kart. Il motore è importante, ma non fondamentale e per questo tutti sperano in un colpaccio.