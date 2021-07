Oggi le qualifiche F1 del GP Ungheria in diretta: a che ora e dove vederle su TV8 e Sky Sabato 31 luglio sono in programma le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 2021 sul circuito dell’Hungaroring. Inizio alle ore 15. Sarà possibile vedere la sessione di qualifica in diretta TV su Sky e differita in chiaro su TV8 dalle ore 18. Q1, Q2 e Q3 determineranno la griglia di partenza dell’undicesimo round del Mondiale 2021. Certo il duello per la pole position tra Verstappen e Hamilton, ma occhio a Bottas. La Ferrari spera di piazzare Sainz e Leclerc nelle prime tre file.

A cura di Alessio Morra

Il weekend di gara del Gran Premio di Ungheria è già iniziato. I duellanti hanno iniziato a battagliare. Hamilton e Verstappen sono pronti all'ennesimo round e soprattutto sono pronti a lottare ruota a ruota come a Silverstone. Ma intanto il più veloce nell'ultima sessione di prove libere è stato Bottas, il fido scudiero di Re Lewis. Le Qualifiche all'Hungaroring contano tantissimo. Le caratteristiche del tracciato sono note, non è semplice effettuare dei sorpassi, che sono complessi anche per i piloti con le vetture migliori. Dunque sarà battaglia per la pole position accesa tra Hamilton e Verstappen, e pure Bottas che va inserito a questo punto di diritto tra i candidati per la pole. Le Qualifiche inizieranno alle ore 15 e saranno trasmesse in diretta TV da Sky, mentre si potranno seguire in differita in chiaro su TV8.

A che ora iniziano le qualifiche di Formula 1 al GP Ungheria, gli orari TV di oggi

Le qualifiche del GP d'Ungheria del 2021 iniziano oggi alle ore 15. Prima però i piloti daranno vita alla terza e ultima sessione di prove libere (dalle 12 alle 13). Poi all'Hungaroring prenderanno il via le Qualifiche divise come al solito in tre manche. Si parte con la Q1, che dura 18 minuti e porta all'eliminazione dei cinque piloti più lenti. Si prosegue con la Q2 che ha regole simili a quelle della prima manche. Mentre la Q3 dura dodici minuti e designerà il pole-man e la griglia di partenza. Lo scorso anno la pole position l'ha conquistata Lewis Hamilton, ma la Mercedes da oltre due mesi e mezzo non ottiene una pole, appannaggio in questo periodo di Ferrari o Red Bull.

Qualifiche F1 GP Ungheria, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP d'Ungheria si terranno sul circuito dell'Hungaroring, che fa parte della storia della Formula 1 dal 1986, e si potranno seguire in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Chi vorrà vedere le qualifiche in streaming potrà farlo sia tramite l'app SkyGo, che possono utilizzare solo gli abbonati Sky, che coloro che hanno l'abbonamento a Now. Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria si potranno anche guardare in chiaro su TV8 che però le trasmetterà in differita, dalle ore 18. La telecronaca sarà come al solito di Carlo Vanzini e Marc Gené.