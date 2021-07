Charles Leclerc straordinario, ma a Silverstone vince ancora Lewis Hamilton Lewis Hamilton ha vinto a Silverstone, ma altrettanto straordinario è stato Charles Leclerc che ha disputato uno straordinario Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota monegasco merita tanti applausi, è stato quasi sempre al comando, ma è stato infilato al 50° giro dall’inglese. Terzo Bottas. Sesto Sainz, ritirato Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc con una gara mostruosa ha sognato fino all'ultimo il successo al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota monegasco è stato straordinario ed è stato superato nel finale da Lewis Hamilton. Sul podio anche Bottas. Sesto Sainz. Si è ritirato invece Max Verstappen.

L'incidente tra Hamilton e Verstappen

L'avvio è bellissimo, anche se il duello tra Verstappen e Hamilton termina con un bruttissimo incidente. Lewis parte meglio di Max, i due sono affiancati, l'inglese prova a superare il leader del Mondiale un paio di volte, ma l'olandese si difende anche con le cattive. Hamilton ha più velocità e alla Stowe prova a passare e tocca l'olandese che perde il controllo della sua vettura e si ritira. L'incidente è spaventoso. La gara viene sospesa subito. Bandiera rossa. Prima dello stop Leclerc supera Hamilton.

Leclerc in testa per 50 giri

Quando la gara riparte il pilota della Ferrari scatta dalla pole e lo fa benissimo mettendosi alle spalle il pilota inglese, che intanto viene penalizzato di 10 secondi. Chiaro che per Lewis è durissima, mentre Leclerc ha un'occasione d'oro. Inizia una gara in tandem per Leclerc e Hamilton. Il monegasco gestisce bene, ha un po' di patemi quando accusa un problema al motore che si rivelerà leggero. E invece è Lewis ad accusare problemi alle gomme, il classico blistering. Dietro c'è Norris che tiene a bada Bottas, mentre Ricciardo e Alonso danno vita a un bel duello e Sainz conferma la sua bravura nei sorpassi.

Leggi anche Verstappen vince la prima Qualifica Sprint di Formula 1: sua la pole del GP di Silverstone

Super rimonta di Hamilton

Il giro di pit stop tiene Leclerc al vertice, mentre Hamilton sconta la penalità e scivola quarto, velocemente si libera di Norris mentre Bottas è secondo. Sainz è sfortunato nel pit, che dura tanto e che gli fa perdere la posizione a vantaggio di Ricciardo. Hamilton inizia una rimonta straordinaria, guadagna un secondo al giro e al 50° giro infila un superlativo Charles Leclerc. Vince per l'ottava volta in casa Lewis che si rimette a tiro di Verstappen, ora avanti ‘solo' di 8 punti. Terzo Bottas.