Assurdo in Ungheria: Verstappen e Hamilton rischiano subito l’incidente Verstappen per 61 millesimi ha preceduto Bottas nelle FP1 del Gran Premio d’Ungheria. Terzo Hamilton, quarto posto per Sainz, primo dei due piloti Ferrari. Settimo Leclerc. Buona la prova del 40enne Alonso. Negli ultimi minuti delle libere hanno rischiato l’incidente in corsia box Hamilton e Verstappen, che potrebbero ricevere una penalità.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Ungheria. L'olandese ha preceduto per pochissimi millesimi Bottas e ha rifilato un decimo a Hamilton. La lotta è accesissima. E dopo le polemiche di Silverstone si prospetta un weekend accesissimo, come dimostrano gli ultimi minuti in cui i due litiganti hanno rischiato l'incidente nella corsia box.

I tempi della FP1 del GP Ungheria

Una sessione di prove libere molto intensa questa dell'Hungaroring che ha visto come più veloce Max Verstappen che per 61 millesimi si è messo alle spalle un pimpante Bottas, sin dall'inizio brillante. Terzo posto per Lewis Hamilton, distante di 167 millesimi in un circuito che apprezza tanto. Quarto posto per Carlos Sainz, lo spagnolo della Ferrari è materialmente il primo degli altri. Buona la prestazione di Sainz che si è detto molto fiducioso per il weekend del GP di Ungheria, 11° appuntamento stagionale. Poi Gasly e Alonso, settimo Leclerc, che si è messo alle spalle Sergio Perez, l'altro pilota della Red Bull. Ha preso parte alla FP1 anche Robert Kubica, che ha guidato l'Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen, che tornerà al volante nel pomeriggio.

Le prime prove libere sono state contrassegnate dall'incidente di Yuki Tsunoda, pilota giapponese, che ha perso il contro dell'Alpha Tauri ed è finito a muro. Le prove sono state sospese, con bandiera rossa, per qualche minuto. Ma nel finale hanno rischiato il contatto i duellanti Lewis Hamilton e Max Verstappen che all'uscita dei rispettivi box, nelle ultime fasi della FP1, si sono trovati a un passo l'uno dell'altro, la battaglia continua e anche in Ungheria ci sarà la possibilità di vedere le scintille.