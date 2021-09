F1 2021, oggi prove libere 1 e qualifiche del GP Monza in diretta: a che ora e dove vederle Oggi alle 14:30 con la prima sessione di prove libere si apre il week end del GP d’Italia di Formula 1, quattordicesimo Gran Premio del Mondiale e secondo con la Sprint Race. L’inedito programma del venerdì sul circuito di Monza con FP1 e qualifica tradizionale sarà trasmesso in diretta TV e in streaming da Sky. Non sarà invece possibile vederle in chiaro su TV8. Questo il programma con gli orari delle due sessioni di prove libere e delle qualifiche del GP di F1 che si disputano venerdì 10 e sabato 11 settembre.

A cura di Andrea Lucia

Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP di Monza, 14° round del Mondiale di Formula 1 2021. Programma rivoluzionato già dal venerdì a Monza, casa della Ferrari, con una sola sessione di prove libere nel primo pomeriggio e le qualifiche tradizionali (con Q1,Q2 e Q3) in serata, anticipate di un giorno per far spazio alla Sprint Race, la seconda dell’anno dopo quella di Silverstone. Le qualifiche non andranno a delineare la griglia di partenza della domenica, bensì quella della Sprint Race del sabato. La prima sessione di prove libere e le qualifiche del GP d'Italia si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky a partire dalle 14.30 e dalle 18.00. Non è prevista la messa in onda delle gare del venerdì in chiaro su TV8. Dopo il weekend in Belgio (condizionato dal maltempo) e in Olanda, si conclude in Italia la tripletta di appuntamenti europei tutti ravvicinati. Max Verstappen si è appena ripreso la vetta del Mondiale Piloti ai danni di Lewis Hamilton e la sua Red Bull cercherà di diminuire il distacco che la separa dalla Mercedes nel Mondiale Costruttori. Le Ferrari giocano in casa e potranno contare sul ritorno sugli spalti dei propri tifosi dopo l'edizione a porte chiuse dell'anno scorso, anche se non sono mancate le polemiche sui prezzi dei biglietti.

Prove libere 1 F1 GP Monza, orari TV di oggi e quando ci sono le libere 2

Le prove libere 1 del Gran Premio d'Italia a Monza iniziano alle ore 14.30. Si parte con le FP1 nel primo pomeriggio, per poi passare direttamente alle qualifiche in serata, mentre la seconda e ultima sessione di libere andrà in scena sabato alle ore 12. Di seguito il programma completo delle prove libere del GP di Monza 2021:

Venerdì 10 settembre

Prove libere 1: 14:30 – 15:30

Prove libere 2: 12:00 – 13:00

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Italia prima della sprint race

Nel GP d'Italia a Monza per la seconda volta in stagione le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3, si terranno al venerdì anziché al sabato. La qualifica non assegnerà la pole position ma stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race che per questo week end prenderà il suo posto al sabato pomeriggio e stabilirà l'ordine di partenza della gara di domenica. Le qualifiche del GP d'Italia andranno dunque in scena venerdì 10 settembre alle ore 18.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV qualifiche e libere del GP Monza

Le prove libere e le qualifiche del GP di Monza saranno trasmesse in diretta TV e live streaming su Sky. Per vedere FP1, FP2 e Qualifiche sul circuito di Monza bisogna collegarsi ai canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati all'emittente satellitare possono guardare le prove libere e le qualifiche del GP di F1 di oggi anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo. Previo acquisto del singolo evento sarà possibile seguirle anche sulla piattaforma online NOW. Le due sessioni di libere e le qualifiche di oggi non si potranno invece vedere in chiaro su TV8. Qui gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere e qualifiche del Gran Premio di Monza 2021 di Formula 1: