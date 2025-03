video suggerito

Ducati spiega perché Marc Marquez è stato più veloce di Bagnaia sulla stessa moto nel GP Thailandia Il General Manager della Ducati, Gigi Dall’Igna, ha spiegato perché Marc Marquez è stato molto più veloce di Pecco Bagnaia nel GP della Thailandia che ha aperto la MotoGP 2025 pur disponendo della stessa identica moto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ducati ha iniziato il Mondiale 2025 della MotoGP come meglio non poteva augurarsi, cioè monopolizzando il podio sia in qualifica che nella sprint race e piazzando ben quattro piloti nelle prime quattro posizioni nella gara lunga del GP della Thailandia. La doppia vittoria del nuovo alfiere del team factory Marc Marquez ha poi portato ulteriore entusiasmo nella casa di Borgo Panigale che ha visto subito ripagata la scelta di puntare sull'otto volte campione del mondo.

Se c'è però qualcuno che non è uscito granché soddisfatto da questo primo round stagionale è il compagno di squadra dello spagnolo, Pecco Bagnaia, che in qualifica, nella sprint e nella gara, è stato battuto sia dal nuovo arrivato che dal fratello Alex Marquez con la GP24 del team Gresini. Più che il terzo posto a creare insoddisfazione al 28enne piemontese è stata soprattutto l'enorme differenza di passo con Marc Marquez, che guida la sua stessa moto (di fatto una GP24 ‘Evo' dopo che Ducati ha deciso di non omologare il nuovo motore 2025 dopo le prove comparative fatte nei test prestagionali), emersa in modo evidente nella corsa da 26 giri della domenica.

Il pilota catalano, per dirla alla Bagnaia, si è potuto permettere il lusso di "giocare con gli avversari", attuando la sua geniale strategia per mettersi al riparo da una potenziale penalità per pressione delle gomme irregolare che sarebbe potuto costargli carissima. Con grande nonchalance infatti al sesto giro si è fatto rimontare e superare dal fratello Alex per poi seguirlo a ruota fino a quattro tornate dal termine quando ha deciso di riprendersi la testa allungando subito sugli inseguito e andando agevolmente a conquistare la vittoria.

Lo stesso Pecco Bagnaia, al termine della corsa, ha ammesso che il suo compagno di squadra aveva il passo per vincere con svariati secondi di vantaggio se non avesse dovuto rallentare per scongiurare penalità per la pressione delle gomme (cosa su cui comunque l'italiano ha chiesto spiegazioni al termine della gara). Un gap enorme dunque quello visto a Buriram tra i due alfieri del team ufficiale della casa di Borgo Panigale, difficilmente comprensibile se si pensa che entrambi i plurititolati piloti avevano a disposizione la stessa identica moto.

A dare una spiegazione ci ha pensato qualche giorno più tardi il General Manager di Ducati Corse, nonché geniale progettista delle Desmosedici che da ormai tre anni dominano la classe regina del Motomondiale, Gigi Dall'Igna. In un post pubblicato sul suo profilo Linkedin infatti l'ingegnere veneto ha fatto il punto del trionfale weekend thailandese della casa di Borgo Panigale soffermandosi anche sui motivi per i quali Marc Marquez è stato molto più veloce di Pecco Bagnaia nonostante i due avessero a disposizione esattamente la stessa moto.

"Per Pecco sono state due gare difficili, due terzi posti che però ritengo estremamente importanti. Sicuramente merita di più, ma su una pista che non trova congeniale, e per ritrovare ancora pienamente il feeling con la moto, era molto importante essere soddisfatti senza rischiare indesiderati ‘zeri' – spiega difatti il numero uno del reparto tecnico della Ducati –.

Credo che a pesare molto sul suo feeling incerto con la moto siano stati i test, che nel suo caso si erano rivelati particolarmente problematici e gli avevano impedito di guidare con la continuità necessaria. Sono convinto che nelle prossime gare riuscirà a ritrovare la stessa fiducia che aveva raggiunto alla fine della scorsa stagione e sarà di nuovo in lizza per la vittoria. Da parte nostra faremo del nostro meglio per sostenerlo" ha quindi chiosato Gigi Dall'Igna rispondendo di fatto alla domanda che in molti si sono posti dopo il GP della Thailandia della MotoGP 2025, cioè perché Marc Marquez era molto più veloce di Pecco Bagnaia pur avendo a disposizione la stessa Ducati.