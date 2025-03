Bagnaia stizzito: “Voglio capire cosa è successo, dopo parliamo”. Il dialogo rubato nel box Ducati

video suggerito

Il Mondiale della MotoGP 2025 è iniziato in Thailandia con il successo di Marc Marquez, che sembra il grande favorito per il titolo. Lo spagnolo e suo fratello Alex hanno fatto doppietta. Bagnaia è arrivato terzo. Un risultato che non è certo da buttare, ma che per il due volte campione del mondo è stato tutt'altro che soddisfacente. Sia a fine gara che in TV Pecco ha mostrato la sua insoddisfazione soprattutto per la scelta delle gomme, che a suo dire lo avrebbe penalizzato.

Bagnaia terzo in Thailandia: "Sembrava fossi uno spettatore"

Bagnaia è salito sul podio, ma dopo la gara era tutt'altro che soddisfatto, come ha detto a caldo parlando a Sky: "Ho dato tutto. Ma sinceramente Marc ha giocato con tutti noi in gara. La massima ambizione per me era il secondo posto, invece ho finito al terzo. Ci ho provato, ma era come fossi al cinema a fare da spettatore. Non sono qui per arrivare terzo. Era il massimo che potevo, ma non mi accontenterò mai del terzo posto. Devo iniziare a lavorare sul mio assetto. La prossima volta cercherò di arrivare secondo e poi primo".

La discussione post gara con la Ducati

Prima ancora di parlare con i media, il pilota subito dopo essere sceso dalla sua Ducati aveva discusso della strategia di gara e della gomme con Dall'Igna e Tardozzi. Tardozzi gli mette una pacca sulla spalla, con fare quasi consolatorio. Il volto di Pecco è tutto un programma, o meglio non nasconde la sua delusione. I due dirigenti gli parlano. Bagnaia pensa alla gara e con garbo, e delusione, dice: "Adesso voglio capire cosa è successo".

Il riferimento è chiaro. Il due volte campione vuole capire perché quella di Marquez è stata una moto molto superiore. Il dialogo immortalato dalle telecamere è serio quanto sereno, anche se il rammarico c'è. Bagnaia poi indica la gomma. Dall'Igna gli dice qualcosa, il pilota risponde: "Dopo ne parliamo". Poi il pilota sale sul podio, prima di tornare ai box dove probabilmente ha discusso di strategie con il team.