Domenicali parla delle condizioni di Michael Schumacher: “Da non augurare nemmeno al peggior nemico” Il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali è tornato a parlare pubblicamente di Michael Schumacher e delle sue condizioni dopo l’incidente lasciandosi andare ad un amaro commento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

A dieci anni dall'incidente sugli sci (su cui una recente inchiesta giornalistica ha sollevato alcuni inquietanti sospetti) che ha stravolto la sua vita e quella della sua famiglia, in molti sono tornati a rivolgere un pensiero alla leggenda della Formula 1 Michael Schumacher su cui, a causa dello strettissimo riserbo imposto dalla moglie Corinna, si hanno pochissime notizie sulle sue condizioni attuali e su come vive oggi l'ex pilota della Ferrari.

E dopo gli amici Jean Todt, team manager della scuderia del Cavallino proprio nel periodo in cui il Kaiser ha conquistato quei cinque titoli iridati consecutivi, che ha rivelato alcuni dettagli sullo stato in cui versa attualmente il quasi 54enne (li compirà il prossimo 3 gennaio) e Luca Badoer, ex collaudatore della rossa che ha stretto un legame di amicizia fraterna con il sette volte campione del mondo F1, anche un altro uomo di prim'ordine di quella Ferrari ha parlato pubblicamente dell'attuale situazione di Michael Schumacher, vale a dire l'attuale boss della Formula 1 Stefano Domenicali.

Intervenuto nella trasmissione "La politica nel pallone" di Radio Rai infatti il Ceo di Formula One Management è stato sollecitato sull'argomento e, pur non rivelando dettagli riguardo le condizioni di salute del campionissimo tedesco e anzi chiedendone il rispetto della privacy, si è lasciato andare ad un amaro commento:

"Sono passati dieci anni ma sembra ieri. Per rispetto suo e della sua famiglia, bisogna solo stargli vicino. Rimane questa situazione difficile dal punto di vista umano – ha difatti detto il numero uno del Circus –. Quello che c'è di privato tra me e la sua famiglia è giusto che rimanga privato ma l'unica cosa che posso dire è che siamo tutti quanti vicini a Michael e alla sua famiglia perché vivere questi dieci anni così non è sicuramente una cosa che augureresti nemmeno al tuo peggior nemico" ha infine chiosato Stefano Domenicali parlando di cosa hanno passato Michael Schumacher e la sua famiglia in questo decennio seguito al terribile incidente sugli sci di Meribel, sulle Alpi francesi, che gli ha stravolto la vita.

Formula 1 News Calendario Classifica segui