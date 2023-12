Jean Todt rivela come vive oggi Michael Schumacher: “La sua vita è diversa, non è quello di prima” L’ex team manager della Ferrari Jean Todt è tornato a parlare pubblicamente dell’amico Michael Schumacher rivelando piccole indiscrezioni su come vive oggi il pilota tedesco a dieci anni dal tragico incidente sugli sci: “Non è più quello che conoscevamo ai tempi della Formula 1”

A dieci anni dall'incidente su gli sci di Meribel (su cui di recente sono sorti inquietanti sospetti) le condizioni di salute di Michael Schumacher continuano a rimanere avvolte nel mistero. Pochissime difatti le notizie riguardo a come vive oggi il sette volte campione della Formula 1 sul quale la moglie Corinna e i figli Mick e Gina-Maria hanno fin da subito chiesto massimo riserbo limitando al minimo il numero di persone che possono far visita al quasi 54enne (li compirà il prossimo 3 gennaio).

Tra questi, oltre allo storico amico Luca Badoer (che in una recentissima intervista a Fanpage.it ha spiegato perché è ancora tra i pochissimi che hanno ad oggi accesso a casa Schumacher), c'è lo storico team manager della Ferrari Jean Todt con cui il pilota tedesco ha sempre avuto uno splendido rapporto di amicizia. E, pochi giorni prima del decennale del tragico incidente sulle Alpi francesi che stravolse la sua vita e quella della sua famiglia, è proprio il 77enne transalpino a rivelare alcune indiscrezioni riguardo alla vita che conduce adesso il leggendario driver F1.

In un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Equipe, Jean Todt, rispettando comunque la privacy richiesta dalla famiglia, ha parlato dell'amico Michael Schumacher lasciandosi sfuggire qualche informazione riguardo a com'è oggi il tedesco: "Michael c'è, quindi non mi manca – ha difatti risposto l'ex presidente della FIA in merito al fatto se gli mancasse il suo fraterno amico -. Non è più il Michael di prima. È diverso ed è splendidamente sostenuto da sua moglie e i suoi figli che si prendono cura di lui. La sua vita è diversa e io ho il privilegio di poter condividere momenti con lui – ha quindi aggiunto –.

Questo è tutto quello che c'è da dire. Sfortunatamente, il destino lo ha colpito dieci anni fa e oggi non è più il Michael che conoscevamo ai tempi della Formula 1" ha infine chiosato Todt confermando, e aggiungendo ulteriori dettagli, di fatto a quanto detto dalla moglie Corinna in una delle rarissime volte in cui ha parlato in pubblico del marito ("Lui è diverso, ma c'è" si era infatti limitata a dire la donna nel documentario Netflix che celebrava la carriera di Michael Schumacher).

