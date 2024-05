Inter-Oaktree, news in diretta: scaduta la deadline per Zhang, si attende il comunicato ufficiale

Il Fondo americano Oaktree è un vero e proprio colosso internazionale per la gestione degli investimenti di migliaia di aziende. Il gruppo statunitense è specializzato nell’accordare credito ad aziende in difficoltà finanziaria, prestando denaro per far fronte a situazioni complicate. Come era accaduto nel 2021 alla famiglia Zhang sommersa dai debiti. All'Inter venne proposto un accordo di ripagare il tutto nel 2024 per un totale di 375 milioni (interessi inclusi), ma ad oggi Suning non ha ottemperato ad alcun pagamento.

Oaktree ha iniziato la propria attività nel 1995 con un patrimonio di "soli" 10 milioni di dollari: oggi gestisce oltre 192 miliardi per conto di grandi investitori come fondi pensione, assicurazioni e giganti industriali. Nel portafoglio compare anche l'Inter che potrebbe essere rilevata al 100% per poi essere rivenduta al miglior offerente.