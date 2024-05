video suggerito

Daniele Scardina oggi ha un solo desiderio: "Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima" Il pugile Daniele Scardina ha raccontato com'è cambiata la sua vita dopo i dieci lunghi mesi trascorsi in ospedale: "Senza Dio sarei morto, è stato emozionante tornare a casa"

A cura di Ada Cotugno

La vita di Daniele Scardina è stata sconvolta all'improvviso: un anno e mezzo fa il pugile era stato colpito da un malore in allenamento che lo ha portato a subire un'operazione urgente alla testa. Un calvario infinito durante il quale ha trascorso oltre dieci mesi in ospedale prima di poter tornare a casa dalla sua famiglia poco prima di Natale. Adesso il pugile si gode l'affetto dei suoi cari e ha raccontato com'è cambiato il suo mondo.

King Toretto, com'è conosciuto, si è raccontato ai microfoni di SportMediaset che lo ha seguito per un'intera giornata in casa sua. "Senza Dio sarei morto" è stata la prima frase pronunciata davanti alle telecamere mentre cantava seguendo una funzione religiosa in televisione: "Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello ed emozionante tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia".

Se prima la sua vita era fatta di allenamenti, grandi sfide e viaggi, adesso Scardina ha una routine completamente stravolta. Non c'è più il ring a occupare i suoi pensieri, ma tanta riabilitazione con il fisioterapista per continuare il suo recupero: "Mi sveglio la mattina, faccio colazione e mi alleno facendo fisioterapia. Poi riposo, pranzo, poi mi alleno di nuovo".

Sette mesi dopo il malore il pugile aveva parlato per la prima volta ai suoi fan, raccontando cosa era successo durante l'allenamento che ha stravolto tutto. Da allora tante cose sono cambiate, prima fra tutte il ritorno a casa, ma non la voglia di lottare per recuperare al massimo.

Mentre aspetta di poter tornare alla normalità Scardina rivela il suo unico desiderio, prima di ringraziare tutti per il grande supporto: "Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima e regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe andare a Formentera. Ringrazio tutti per essermi stati vicini, vi amo con tutto il cuore. Sto tornando"