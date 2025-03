video suggerito

Cosa è successo in MotoGP alla partenza del GP Austin: perché è stato scavalcato il regolamento Marc Marquez ha cambiato le gomme dopo il giro di formazione, nove piloti lo hanno emulato. E con dieci piloti in pit lane è stato deciso di rinviare la partenza del GP delle Americhe. La decisione della direzione gara ha creato grandi polemiche.

A cura di Alessio Morra

Pecco Bagnaia è tornato al successo nel GP delle Americhe ed ha ritrovato il sorriso, anche se non ha disdegnato un paio di stilettate. Marc Marquez aveva pianificato una strategia diabolica, ma ha vanificato tutto con un errore grave che lo ha costretto al ritiro. Il pilota spagnolo con una sua scelta ha generato il caos sulla griglia di partenza. Cambiando gomme dopo il giro di formazione ha di fatto prodotto il rinvio dello start, una decisione che ha sfavorito i piloti che avevano deciso di optare per la mescola di gomme giusta sin dall'inizio e che sono stati penalizzati rispetto ai big. La decisione della direzione gara ha creato polemiche, ma è stata motivata più che da una regola dalla motivazione della sicurezza.

Il caos prima del GP delle Americhe

Le condizioni meteo in Texas erano variabili. La pioggia a intermittenza ha creato scompiglio, pure per le strategie. I big si marcano. Marc Marquez sceglie le gomme da bagnato, così come tutti i primi dieci piloti della griglia. Gli altri azzardano, all'apparenza, scegliendo le gomme da asciutto. Quest'ultima è la scelta migliore. Perché la pista si asciuga rapidamente e c'è da mettere le slick. Il giro di formazione fa capire che le gomme da bagnato sono da cambiare. Marquez rientra ai box, aveva già fatto preparare un'altra moto e monta su quell'altra. Lo seguono in due, poi altri sette. Sono in dieci a cambiare le gomme prima del via.

Dieci piloti cambiano gomme dopo il giro di formazione

Dieci piloti in pit lane. La Direzione Gara decide in quel momento di stoppare la procedura di partenza, o meglio di ritardare il via. Ciò era possibile? Tecnicamente, no. Il regolamento permette di stoppare la partenza si, ma solo se più di dieci piloti cambiano gomme. Stavolta erano ‘solo' dieci. I motivi di sicurezza hanno prevalso. Ma questa scelta ha fatto discutere.

Il direttore di gara spiega il rinvio della partenza del GP Americhe

Discussioni forti perché chiaramente agendo così sono stati palesemente e pesantemente svantaggiati i piloti che avevano scelto le slick dall'inizio, cioè quelli della seconda metà della griglia. Il direttore di corsa Mike Webb ha spiegato lo stop della procedura di partenza per ragioni di sicurezza: "Abbiamo chiesto un rinvio e una procedura di partenza rapida a causa di problemi di sicurezza dato il numero di piloti, moto e personale dei box sulla griglia e nell’area dei box, era impossibile iniziare il giro di riscaldamento. Una nuova partenza della gara era il modo più sicuro per rispondere alle circostanze senza precedenti alla partenza del Gran Premio. Analizzeremo la situazione insieme ai team e rivedremo i regolamenti”.

Il regolamento sulla partenza della MotoGP

L'articolo 1.18.1 del regolamento sportivo riguarda le procedure di partenza che se più di dieci piloti cambiano le gomme prima della partenza la procedura si stoppa, regola che venne creata ad hoc nel 2018 quando Jack Miller si trovò totalmente solo in griglia mentre tutti gli altri erano in pit lane. A questo giro non erano più di dieci, ma esattamente dieci. Da qui la polemica bis. Ma la direzione gara ha spiegato il perché dello stop e l'esigenza di una nuova partenza.