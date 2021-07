La Formula 1 non è ancora arrivata al giro di boa del Mondiale 2021 ma le squadre sono già in fermento in vista della prossima stagione. Ad oggi sono pochi i team che hanno già annunciato la propria line-up di piloti per il 2022, e ancora restano tanti i sedili vacanti che andranno riempiti nei prossimi mesi. Tra giovani talenti in rampa di lancio pronti a debuttare nella classe regina e vecchie conoscenze del Circus al momento "disoccupate" sono tanti i piloti che ambiscono quei sedili.

Ferrari, McLaren, Alpine e Haas: line-up F1 2022 confermate

Al momento infatti sono solo 4 le squadre certe della coppia di piloti a cui affidare le proprie monoposto nel 2022. La Ferrari ha confermato Charles Leclerc e Carlos Sainz legati entrambi da un lungo contratto con la scuderia di Maranello. Lo stesso ha fatto la McLaren con i suoi due driver Daniel Ricciardo e Lando Norris che quindi saranno gli alfieri della squadra di Woking anche nella prossima stagione. Anche Alpine e Haas hanno scelto la strada della continuità confermando rispettivamente i tandem composti da Fernando Alonso ed Esteban Ocon e da Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Chi saranno i compagni di squadra di Hamilton, Verstappen e Vettel nel 2022

Sono tre invece le squadre che hanno fin qui confermato soltanto uno dei propri piloti anche per la prossima stagione. La Mercedes ha rinnovato il contratto di Lewis Hamilton fino al 2023, mentre pare quasi certo l'addio di Valtteri Bottas (il cui contratto scade al termine dell'attuale Mondiale). Al suo posto dovrebbe arrivare dalla Williams il pupillo di Toto Wolff, George Russell, ma al momento nulla è stato ancora definito.

Anche nel 2022 sulla Red Bull ci sarà Max Verstappen confermatissimo dalla squadra del ‘Torello', resta invece incerta la conferma di Sergio Perez (che ha un solo anno di contratto) con la scuderia austriaca che potrebbe decidere di dare un'altra chance a Pierre Gasly maturato molto dopo la sua ‘retrocessione' in Alpha Tauri.

Solo un pilota fin qui confermato per il 2022 anche per l'Aston Martin con Sebastian Vettel certo di mantenere il sedile anche nella prossima stagione, mentre non c'è ancora la certezza che il suo compagno di squadra sarà nuovamente Lance Stroll (anche se essendo il figlio del proprietario del team non avrà grossi problemi ad essere confermato).

Sedili vuoti per Alpha Tauri, Alfa Romeo e Williams

Tre ad oggi anche le scuderie che invece non hanno ancora confermato nessun pilota per la prossima stagione. Ad oggi sono infatti vacanti entrambi i sedili di Alpha Tauri, Alfa Romeo e Williams. La squadra satellite della Red Bull infatti valuta la situazione legata a Pierre Gasly che sarà confermato se non dovesse tornare nel team principale, mentre bisognerà decidere se dare un'altra chance al giapponese Yuki Tsunoda oppure puntare su un altro giovane del vivaio Red Bull oppure riportare in Formula 1 Alex Albon.

L'Alfa Romeo attende invece la decisione sul futuro di Kimi Raikkonen: in caso di ritiro del finlandese la squadra del Biscione potrebbe puntare su Valtteri Bottas in uscita dalla Mercedes. Non certo della conferma l'italiano Antonio Giovinazzi con la Ferrari (che ha diritto a scegliere uno dei due piloti Alfa Romeo) che potrebbe decidere di promuovere al suo posto l'attuale collaudatore Callum Ilott.

La Williams quasi certamente rivoluzionerà la sua line-up di piloti nella prossima stagione con George Russell destinato alla Mercedes e Nicholas Latifi in scadenza di contratto. Per il futuro la scuderia britannica guarda con interesse a Valtteri Bottas, ma anche ad alcuni giovani talenti che si stanno mettendo in Formula 2 come il cinese Guan Yu Zhou o l'australiano Oscar Piastri (entrambi legati all'Alpine), ma anche ai talenti della Williams Driver Academy Roy Nissany e Dan Ticktum.

Le coppie dei piloti della Formula 1 2022