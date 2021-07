Si era detto che stavolta il tira e molla sul rinnovo del contratto di Lewis Hamilton non sarebbe andato per le lunghe come l'ultima volta ed infatti nella mattinata di oggi la Mercedes ha annunciato di aver prolungato il matrimonio col 36enne campione inglese pluricampione del mondo fino al 2023.

Hamilton correrà dunque in Mercedes ancora per altre due stagioni, portando il totale con la scuderia tedesca a undici anni: una durata record che ne farà il pilota che nella storia ha corso più a lungo nello stesso team di Formula 1.

"Mentre entriamo in una nuova era della F1 dal 2022 in poi, non ci può essere pilota migliore di Lewis da avere nella nostra squadra – ha detto il capo del team Toto Wolff – I suoi successi in questo sport parlano da soli e con la sua esperienza, velocità e abilità nella guida, è al top delle sue capacità. Ci stiamo godendo la battaglia quest'anno ed è per questo che volevamo concordare questo contratto in anticipo, per non avere distrazioni. Ho sempre detto che finché Lewis ha ancora dentro di sé il fuoco per le corse, può continuare finché vuole".

Hamilton, che dovrebbe guadagnare oltre 45 milioni di euro all'anno, sarà impegnato oggi nelle prove del GP d'Austria per cercare di colmare un gap con la Red Bull di Max Verstappen – in pista e nella classifica mondiale – che sta diventando preoccupante alla luce degli ultimi successi del giovane olandese rampante, capoclassifica con 18 punti di vantaggio sull'inglese.

"È difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con questa incredibile squadra e sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri due anni – ha detto Hamilton, che ha vinto sei dei suoi sette titoli con la Mercedes – Abbiamo realizzato così tanto insieme, ma abbiamo ancora molto da fare, sia in pista che fuori. Sono incredibilmente orgoglioso e grato di come la Mercedes mi abbia supportato nel mio impegno per migliorare la diversità e l'uguaglianza nel nostro sport. Hanno fatto passi importanti nella creazione di una squadra più diversificata e di un ambiente inclusivo. Grazie a tutte le persone dedicate e di talento della Mercedes il cui duro lavoro rende tutto possibile e al Consiglio per la continua fiducia in me. Stiamo entrando in una nuova era per le auto che sarà stimolante ed emozionante e non vedo l'ora, per vedere cos'altro possiamo raggiungere insieme".