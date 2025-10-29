Come stanno Dettwiler e Rueda a 3 giorni dall’incidente in Malesia: il nuovo bollettino sulle condizioni

Migliorano le condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda dopo il drammatico incidente in Moto3 a Sepang: il pilota svizzero non è più in pericolo di vita, lo spagnolo rientra in Spagna per operarsi alla mano.

A tre giorni dal terribile incidente di Sepang, arrivano notizie finalmente incoraggianti sulle condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda, i due piloti coinvolti nel drammatico scontro durante il giro di ricognizione della gara Moto3 in Malesia.

Il team CIP Green Power ha diffuso nella mattinata di mercoledì un nuovo aggiornamento che segna una svolta nel quadro clinico del giovane svizzero: "Secondo i medici, le condizioni di Noah Dettwiler sono ora stabili e non più critiche. Continuerà a essere monitorato attentamente nel reparto di terapia intensiva" si legge infatti nella nota pubblicata sui social.

Il ventenne pilota elvetico, vittima di diversi arresti cardiaci dopo l'impatto con Rueda, era stato sottoposto a più interventi chirurgici d'urgenza all'ospedale di Kuala Lumpur. Dettwiler aveva riportato traumi a torace, addome e testa, la frattura di tibia e perone, oltre alla rottura della milza. Ora il pericolo immediato sembra rientrato, anche se la convalescenza si preannuncia lunga e complessa.

Segnali positivi anche per José Antonio Rueda, trasferito lunedì in un ospedale privato malese per monitorare le contusioni ai polmoni. Il team Red Bull KTM Ajo ha confermato che lo spagnolo, appena vent'anni e fresco campione del mondo Moto3, potrà fare rientro in Spagna già giovedì 30 ottobre per essere operato alla mano destra a Barcellona. "Dopo aver ripetuto tutti i test effettuati domenica, possiamo confermare che le condizioni del pilota spagnolo continuano a migliorare", ha comunicato la squadra.

I nuovi bollettini dei due team mettono dunque fine all'attesa dei tifosi e del paddock, scosso dal violento incidente avvenuto durante il giro di allineamento della classe di minor cilindrata del Motomondiale 2025. Dettwiler, rallentato da un problema tecnico, era stato travolto da Rueda che sopraggiungeva a velocità elevata. Entrambi erano stati soccorsi in pista e trasportati d'urgenza in ospedale in elicottero.

A tre giorni da quei momenti di paura, la notizia che Dettwiler è fuori pericolo e che Rueda è in miglioramento restituisce finalmente un po' di sollievo al mondo della MotoGP, che aveva duramente criticato la gestione del weekend malese dopo l'incidente.