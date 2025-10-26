Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler, trasportati via in elicottero: come stanno

Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti. Dopo la lunga sospensione, vittoria di Furusato davanti a Piqueras e Fernandez.

Paura a Sepang prima del via della gara di Moto3: Noah Dettwiler e Antonio Rueda sono stati protagonisti di un terribile incidente durante il giro di formazione. Il pilota svizzero, rallentato da un problema tecnico, è stato centrato a grande velocità da José Antonio Rueda, campione del mondo in carica, che non è riuscito a evitarlo. L’impatto è stato violentissimo e ha causato l’immediata esposizione della bandiera rossa, con la gara rinviata di oltre un’ora.

I due piloti sono fuori pericolo ma le sensazioni erano ben diverse subito dopo lo scontro: u soccorsi sono intervenuti immediatamente, con l’ausilio di elicotteri per il trasferimento dei piloti all’ospedale di Kuala Lumpur. Nessuno dei due è transitato dal centro medico del circuito. Le prime informazioni parlano di forti contusioni per entrambi, mentre per Rueda si sospetta una frattura al braccio destro.

La corsa, accorciata a dieci giri dopo la lunga interruzione, è stata poi conquistata dal giapponese Tayo Furusato, che ha preceduto gli spagnoli Angel Piqueras e Adrian Fernandez. Miglior italiano Luca Lunetta, undicesimo al traguardo.