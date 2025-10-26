Dettwiler ha sofferto vari arresti cardiaci dopo l’incidente in Moto3: “Hanno lottato per salvarlo”

Motori
Noah Dettwiler operato dopo il terribile incidente in Moto3: “Ha avuto diversi arresti cardiaci”
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Noah Dettwiler dovrà affrontare “diversi interventi chirurgici” a seguito del grave incidente con Jose Antonio Rueda, avvenuto prima dell’inizio del Gran Premio della Malesia. Il terribile episodio si è verificato negli istanti precedenti alla gara di Moto3 a Sepang. 

Sia Dettwiler che Rueda sono stati trasportati in elicottero in ospedale dopo un lungo intervento medico sul posto. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni di Dettwiler: la squadra Moto3 CIP Green Power ha limitato le dichiarazioni a confermare che “è in buone mani” e che ulteriori aggiornamenti non verranno forniti finché le cure mediche proseguiranno.

Il giornale svizzero, di lingua tedesca e francese, Blick ha contattato direttamente il padre di Dettwiler, Andy, che ha raccontato: "Hanno lottato per la sua vita".

Dettwiler operato dopo il terribile incidente: "Ha avuto diversi arresti cardiaci"

L’incidente è scaturito da un problema tecnico alla moto di Dettwiler durante il giro di ricognizione. Rueda, colto di sorpresa e senza possibilità di rallentare, lo ha centrato in pieno provocando una collisione violenta. Angel Piqueras, compagno di squadra di Dettwiler, ha tentato di segnalare la presenza del pilota rallentato, ma i suoi gesti non sono stati notati da Rueda: “Ho visto il corridore fermo sul marciapiede e cercavo di avvisare chi arrivava dietro. Purtroppo credo che Rueda non abbia visto il mio segnale, è stato molto difficile".

Dettwiler ha subito diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue: anche la milza e i polmoni sono stati colpiti: anche la milza e i polmoni sono malmessi e ha riportato una frattura alla gamba.

Immagine

Per quanto riguarda Antonio Rueda inizialmente si pensava che avesse riportato ferite lievi ma successivamente il team Ajo ha confermato una “grave commozione cerebrale” e una frattura alla mano insieme a diverse contusioni. Attualmente è sveglio e vigile in ospedale, dove resterà sotto osservazione.

Su ServusTV, l'ex pilota automobilistico Alex Hofmann ha commentato la scena con sgomento: "Sono successe così tante cose spiacevoli".

api url views