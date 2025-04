video suggerito

Colapinto sta per tornare in F1, c'è lo spoiler del suo sponsor: quando soffierà il posto a Doohan Jack Doohan correrà a Miami con la Alpine. Poi potrebbe lasciare il posto a Franco Colapinto. Lo sponsor principale del pilota argentino ha detto in fuori onda TV che l'Alpine cambierà pilota già a Imola.

A cura di Alessio Morra

Jack Doohan fa quasi tenerezza. Il pilota australiano ha conquistato il posto in Formula 1, con la Alpine, ma praticamente sa, come chiunque nel circus, che da un certo punto in poi perderà il sedile a vantaggio di Franco Colapinto, che sta attendendo pazientemente il momento. Si pensava che il cambio potesse avvenire già a Miami. Mentre le voci si susseguono, lo sponsor principale dell'argentino si è lasciato sfuggire in un fuori onda in TV quando ci sarà il secondo swap della stagione.

Doohan rischia il posto all'Alpine

L'Alpine il Mondiale 2024 lo ha chiuso in modo fantastico, chiudendo al sesto posto con una grande rimonta. Le ambizioni del team francese sono importanti per questo campionato. Briatore lo ha detto a chiare lettere. A Gasly è stato affiancato Doohan. L'avvio di stagione non è stato buono. Solo una volta in zona punti, con il transalpino. L'australiano è partito così così, ma poi ha dato segnali positivi.

Colapinto scalpita e attende il posto di Doohan

Inizialmente pareva che Doohan avesse la possibilità di correre le prime cinque gare, poi cambio, in caso di risultati negativi. Ma quella di Miami è alle porte, e sarà la sesta. Pare ci siano differenze di vedute all'interno della scuderia. Con Briatore che vorrebbe subito un cambio, mentre il team principal Oliver Oakes vorrebbe dare tempo fino alla pausa estiva a Doohan.

Lo sponsor di Colapinto fa uno spoiler in TV

Insomma si attende, con una pressione sul capo di Doohan che è a ogni weekend sempre più forte. E che probabilmente aumenterà. Perché Horacio Marin, presidente del gruppo petrolifero YPF, uno dei principali sponsor di Franco Colapinto, ha rilasciato un'intervista al canale argentino A24.

Marin è stato abile nel non sbilanciarsi quando gli è stato chiesto quando Colapinto, che in patria è un idolo assoluto, ma quando la trasmissione è terminata, a microfono acceso, ha continuato a parlare e ha risposto alla domanda: "Quando farà il suo debutto quest'anno Colapinto". Sei lettere sono bastate a scatenare il tam-tam: "A Imola", nel weekend di gara in programma tra il 16 e il 18 maggio. Il tempo del simulatore, se davvero così stanno le cose, per l'argentino sta per finire. L'ultimo video, pubblicato online, dal team francese vede proprio Colapinto guidare al simulatore per la gara di Miami.