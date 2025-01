video suggerito

Alpine annuncia Colapinto come nuovo pilota insieme a Gasly e Doohan: Briatore porta avanti il suo piano L'Alpine ha ufficializzato l'ingaggio di Franco Colapinto come pilota di riserva per il Mondiale di Formula 1 2025. L'argentino ha sottoscritto un contratto pluriennale con il team francese, aumenta dunque la pressione su Jack Doohan: il piano di Flavio Briatore sembra essere chiaro.

A cura di Michele Mazzeo

Flavio Briatore non vuole farsi trovare impreparato in vista del Mondiale di Formula 1 2025 che vedrà il suo team Alpine presentarsi ai nastri di partenza con la coppia di piloti titolari formata dall'esperto Pierre Gasly e dal rookie Jack Doohan. E sembrano essere proprio le riserve riguardo al giovane australiano (figlio della leggenda del Motomondiale Mick Doohan) ad aver spinto il manager piemontese ad allargare la sua batteria di piloti a propria disposizione.

Già perché se l'ingaggio dell'esperto giapponese Ryo Hirakawa, pilota 30enne tra più blasonati e forti del Mondiale Endurance che vanta nel suo palmares una vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2022 e due titoli WEC con la Toyota, nel ruolo riserva e collaudatore non sembrava in alcun modo mettere in discussione il posto dei due piloti titolari, lo stesso non si può dire per l'altro annuncio ufficiale fatto in giornata dal team di Enstone, vale a dire l'ingaggio del 21enne argentino Franco Colapinto come altro pilota di riserva in seguito ad un accordo pluriennale stipulato con la Williams.

La mossa di Flavio Briatore, che con il giovane sudamericano ha sottoscritto un contratto pluriennale (a differenza di quello nipponico che ha invece firmato per un solo anno), difatti sembra far parte di un piano già deciso. Non è un mistero infatti che non sia stato il 74enne consulente esecutivo del team Alpine per conto di Renault a scegliere Jack Doohan come pilota per il Mondiale di Formula 1 2025. E non è un mistero nemmeno che l'imprenditore cuneese abbia non pochi dubbi riguardo al potenziale dell'australiano mentre stimi invece molto Franco Colapinto.

Stando ad indiscrezioni mai smentite inoltre è cosa risaputa che il figlio d'arte ha il sedile assicurato soltanto per i primi 6 gran premi della nuova stagione al termine dei quali, in rapporto al rendimento avuto fin lì, si deciderà se manterrà il suo posto per il resto del campionato oppure sarà sostituito. Inevitabile alla luce di ciò pensare che la decisione di una sostituzione in corsa con l'argentino (che ha stupito tutti nel 2024 con la Williams proprio subentrando a Mondiale in corso a Logan Sargeant) sia già stata pianificata o comunque sia la soluzione che ha ad oggi in mente Flavio Briatore.

A far pensare ciò infatti è anche e soprattutto la diversa durata dei contratti firmati dai due piloti con Doohan, ad oggi il titolare, legato soltanto per sei gare, e Colapinto, ad oggi la riserva, legato invece almeno fino a fine 2026 (anno in cui ci sarà la rivoluzione tecnica e regolamentare e, tra l'altro, anno in cui Alpine passerà da team costruttore a team clienti Mercedes). Salvo clamorosi colpi di scena dunque il destino in Alpine dell'australiano, che vede aumentare a dismisura la pressione sulle sue spalle per questo debutto in Formula 1, sembra essere già delineato, ma conoscendo l'imprevedibilità di Flavio Briatore nulla può essere dato per scontato prima che accada e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo (e se questa è una cosa positiva o negativa per Jack Doohan sarà il tempo a dircelo).