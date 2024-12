video suggerito

L’incredibile campagna social per spingere Franco Colapinto in Formula 1: l’hashtag spopola ovunque L’hashtag #ColapintoToF1in2025 partito dall’Argentina spopola in tutto il mondo: la campagna social per sostenere Franco Colapinto nella sua ricerca di un posto in griglia nella Formula 1 2025 diventa virale. Ma per il giovane pilota argentino non è una novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla vigilia dell'ultimo GP del Mondiale di Formula 1 2024, sui social network è partita una massiccia campagna per sostenere Franco Colapinto nella sua ricerca di un sedile nel prossimo campionato di F1. Una campagna partita dall'Argentina, dove il giovane pilota di casa è diventato una vera e propria star da quando a sorpresa ha preso il posto di Sargeant in Williams nel corso di questa stagione, che ha travalicato i confini nazionali e ha raggiunto proporzioni incredibili.

L'hashtag #ColapintoToF1in2025 infatti nelle ultime ore sta spopolando in tutto il mondo, rilanciato ovunque a corredo di video, foto e post che celebrano il 21enne argentino che sembra destinato a vedere interrompersi la propria avventura in Formula 1 proprio subito dopo la gara di Abu Dhabi che chiude il Mondiale attualmente in corso.

Già, perché i sedili per la prossima stagione sono ormai quasi tutti occupati (con la Williams che ha puntato sull'esperta coppia formata dal confermato Alexander Albon e da Carlos Sainz in arrivo dalla Ferrari) e le trattative dell'entourage di Franco Colapinto con Red Bull/Racing Bulls e Alpine (uniche scuderie che ancora nutrono qualche dubbio sulla propria line-up per la F1 2025) si sono concluse con esito negativo.

Leggi anche La griglia di partenza del GP Qatar di Formula 1 2024

E proprio questa situazione ha spinto il popolo argentino ad intensificare il proprio sostegno al giovane connazionale facendo diventare viralissimo l'hashtag lanciato già da alcuni mesi da un gruppo di fan del pilota di Pilar. Il Paese sudamericano dunque chiede a gran voce di avere un proprio rappresentante sulla griglia di partenza del prossimo mondiale e, attraverso questa massiccia campagna social, vuole dimostrare il grande sostegno di cui gode Franco Colapinto (cosa che ovviamente, come insegna il caso Sergio Perez, viene presa in considerazione nel momento in cui un team decide di ingaggiare un pilota). E non è la prima volta che i social network giocano un ruolo cruciale nella carriera del driver classe 2003.

Lo scorso anno infatti l'hashtag #FrancoColapintoF2 ebbe un successo strepitoso. Quella campagna difatti non solo ha generato un grande consenso in Argentina, ma è stata decisiva affinché il pilota si assicurasse gli sponsor necessari per fare il salto dalla Formula 3 alla Formula 2, cosa che a quel tempo sembrava incerta. Il sostegno e la visibilità ottenuti attraverso i social media, in quel caso, hanno attirato l'attenzione di diverse aziende che hanno deciso di supportare economicamente il passaggio di categoria del giovane connazionale.

Un altro hashtag divenuto virale, in questo caso #FrancoColapintoF1, ha poi giocato un ruolo, non decisivo ma importante, anche nella scelta a sorpresa della Williams di sostituire Logan Sargeant con il debuttante argentino nel corso di questa stagione. Ora dunque, con l'hashtag #ColapintoToF1In2025, la community di fan e sponsor di Colapinto, aumentata a dismisura dopo le sue prime convincenti prove nella massima categoria dell'automobilismo, cerca di ripetere il successo delle campagne precedenti e assicurare un posto in griglia al proprio idolo nel campionato di Formula 1 2025.