Colapinto a Miami con l’Alpine, ma Jack Doohan dovrebbe rimanere il pilota titolare

A cura di Alessio Morra

L'Alpine fin qui ha fatto molto poco. L'andamento è stato molto al di sotto delle aspettative. Nel prossimo Gp di Miami, poi si torna in Europa dove ci sarà (forse) un andazzo diverso. In attesa di miglioramenti della vetture, in seno al team si parla di Franco Colapinto, che almeno per il momento non prenderà il posto di Jack Doohan. Ma l'ombra dell'argentino diventerà sempre più imponente, perché a Miami sarà con la squadra.

Colapinto tornerà con l'Alpine a Miami

Jack Doohan e Pierre Gasly sono i piloti dell'Alpine. Il francese ha portato al team 6 punti, pochi ma buoni, nell'ultima gara è stato sfortunato, perché tamponato al via da Tsunoda. Doohan è il suo partner e corre con l'ingombrante mannaia di Colapinto sul collo. Sembrava inizialmente che a Doohan fossero concesse 5 Gp prima del cambio di pilota. Ora le sue cinque gare le ha disputate il figlio d'arte, ma l'idea di cambio pare rinviata.

In Argentina, i media locali, scrivono che Colapinto a Miami sarà con l'Alpine, però non lo farà comunque da pilota titolare. Doohan ha convinto Briatore e il team principal Oakes e dovrebbe aver mantenuto il posto fino alla pausa estiva. Se fosse davvero così sarebbe davvero un bel passo in avanti per l'australiano che disputerebbe almeno una dozzina di gare di questo campionato.

Alpine all'ultimo posto del Mondiale Costruttori

Ma non è così scontato che Doohan abbia tutte queste possibilità. L'Alpine è al decimo posto del Mondiale Costruttori, con gli stessi punti della Sauber. Ma le concorrenti per il quinto posto – l'obiettivo del Campionato 2025 – sono già molto avanti: la Williams (ne ha 23), mentre la Haas (ne ha 21). In mezzo ci sono la Aston Martin e la Racing Bulls.