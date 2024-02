Chris Horner verso l’addio alla Red Bull: un indizio nei test del Bahrain lo conferma Il team principal è sotto indagine da parte della Red Bull, che potrebbe liquidarlo prima dell’inizio del campionato di Formula 1. Christian Horner ai test del Bahrain si è presentato ancora senza la divisa del team né con abiti griffati Red Bull. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Chris Horner in Bahrain si è presentato regolarmente. L'indagine che la Red Bull ha iniziato su di lui ancora non ha avuto un verdetto. E così lo status quo è rimasto tale. Ma il caso è grosso, in pentola bolle qualcosa. Da più parte si dà per scontato l'addio di Horner, che per molti dovrebbe arrivare a breve. Un indizio forte e potente sembra esserci. Perché ai test Horner è sì nel box della Red Bull, ma non indossa nulla che abbia la griffe dei campioni del mondo. Vive in sospensione il dirigente inglese, che nelle prossime ore si presenterà con ogni probabilità anche in conferenza stampa.

I test per la Red Bull sono iniziati in modo favoloso. L'ennesima genialità di Newey sembra aver già tolto parte delle speranze alla concorrenza, ma è presto per tirare una linea. Di sicuro, Verstappen ha stampato tempi strepitosi e ha rifilato oltre un secondo su Norris e Sainz. Ma in casa dei campioni del mondo non si è festeggiato più di tanto, e non solo perché nel 2023 hanno vinto sempre e perché quello era il primo giorno di test in assoluto.

La questione relativa a Chris Horner tiene banco e in modo fortissimo. Da più parti l'addio viene dato per quasi ufficiale. Ma l'indagine interna, partita perché una dipendente lo ha accusato di ‘comportamento trasgressivo', avrebbe inviato messaggi inappropriati a una dipendente della scuderia, sta per arrivare a un verdetto. A Sakhir ci sarebbe stato anche un meeting nel quale chissà magari l'inglese potrebbe aver annunciato qualcosa alla squadra.

Horner viene seguito passo passo da fotografi e telecamere. Al circuito è arrivato al fianco di Newey sia mercoledì che giovedì. Sempre insieme pure al box, dove ha chiacchierato pure con Verstappen e Lambiase. Ma ai box Horner in questi due giorni non ha indossato la divisa della Red Bull né alcun indumento con il logo del team campione del mondo.

Certo al mercoledì aveva una t-shirt con il logo Alpha Tauri, che fa sempre parte della famiglia Red Bull, ma ai box non aveva nulla che rappresentasse il team. Al giovedì, ai box anzi in pista, si è presentato senza nemmeno il logo dell'Alpha Tauri. Indossava stavolta l'inglese una camicia bianca, smarcata almeno esternamente, e un pantalone scuro.

Magari è solo un caso, non essendo Gp o qualifiche, la divisa non serve, ma un Horner in borghese non passa certamente inosservato e alimenta voci sul suo addio, che davvero pare imminente, considerato che la Red Bull vuole risolvere tutto prima del via del campionato, che scatta con le libere il 29 febbraio.

