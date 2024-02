Red Bull subito dominante nei test F1, niente miracoli per la Ferrari SF-24: cosa è successo Cosa è successo nel day-1 dei test della Formula 1 2024 in Bahrain: Red Bull e Verstappen subito dominanti, nessun miracolo dalla SF-24 per la Ferrari scesa in pista sia con Leclerc che con Sainz, Racing Bulls grande sorpresa a Sakhir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nel primo giorno dei test pre-stagionali della Formula 1 2024 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain i team hanno svelato le proprie carte mostrando le vere monoposto con cui disputeranno l'imminente campionato. E il primo confronto diretto tra le nuove vetture ha emesso i primi parzialissimi verdetti con la Red Bull che, anche con la rivoluzionaria RB20 (molto diversa rispetto alla RB19 con cui ha dominato la passata stagione), si è subito dimostrata come l'auto da battere spegnendo dunque apparentemente i sogni di gloria della Ferrari che, con la nuova SF-24, sperava di ridurre il gap con gli austriaci, così come la McLaren, la Mercedes e l'Aston Martin.

Già dalle prime battute del day-1 dei test infatti Max Verstappen si è rivelato di gran lunga il pilota più veloce in pista sia nella simulazione di qualifica (sei decimi rifilati a Leclerc nella sessione mattutina, oltre un secondo a Norris e Sainz al pomeriggio) che nei long-run in cui è riuscito a girare con un passo e una costanza inavvicinabili da tutti con qualsiasi tipo di mescola di gomma.

Nessun miracolo dunque per quel che riguarda la Ferrari con la nuova macchina che sembra essere al livello di quelle portate in pista da McLaren, Mercedes e Aston Martin almeno per quel che riguarda la simulazione di passo gara (per quanto concerne la W15 il giudizio per le potenzialità sul giro secco è sospeso a causa dei tanti problemi riscontrati alla power unit in questa sessione in cui ha girato solo George Russell).

Ed è la Red Bull a prendersi anche il titolo di team rivelazione di questa prima giornata di test F1 2024 dato che la vera sorpresa è stata la vettura della sua squadra satellite (evidentemente ispirata alla RB19 con cui Verstappen e Perez hanno dominato nella passata stagione), la Racing Bulls, che con Yuki Tsunoda al mattino e Daniel Ricciardo al pomeriggio si è mostrata alla pari con McLaren e Ferrari nella simulazione di qualifica e addirittura seconda forza per quanto riguarda il passo gara.

La classifica dei tempi del day-1 dei Test F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 1:31.344 Lando Norris (McLaren) +1.140 Carlos Sainz (Ferrari) +1.240 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +1.255 Pierre Gasly (Alpine) +1.461 Lance Stroll (Aston Martin) +1.663 Charles Leclerc (Ferrari) +1.903 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.041 Oscar Piastri (McLaren) +2.314 Guanyu Zhou (Sauber) +2.527 Logan Sargeant (Williams) +2.538 George Russell (Mercedes) +2.765 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +2.792 Valtteri Bottas (Sauber) +3.087 Alexander Albon (Williams) +3.243 Esteban Ocon (Alpine) +3.333 Kevin Magnussen (Haas) +4.348 Nico Hulkenberg (Haas) +4.562

