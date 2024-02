L’ultima genialata di Newey impressiona nei test F1: un’immagine svela il segreto dietro la RB20 La nuova Red Bull RB20 creata dal genio Adrian Newey impressiona nel day-1 dei test pre-stagionali della Formula 1 2024: un’immagine svela i segreti dietro l’ennesima genialata dell’ingegnere britannico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull continua a stupire la Formula 1. E non tanto perché nel primo giorno dei test pre-stagionali 2024 di scena in Bahrain con Max Verstappen ha stracciato la concorrenza rifilando distacchi abissali agli avversari sia nel giro secco (oltre un secondo ai più immediati inseguitori Norris e Sainz) che nelle simulazioni di passo gara (girando con continuità su ritmi apparentemente insostenibili per le altre monoposto in gara), ma piuttosto perché la RB20 creata dal geniale Adrian Newey a sorpresa si presentava come la vettura più rivoluzionata e rivoluzionaria tra quelle scese in pista a Sakhir in questo day-1.

La prima giornata di test della F1 2024 ha dunque spazzato via i dubbi riguardo alla nuova macchina della squadra austriaca e zittito coloro che, nel momento in cui hanno visto la RB20 con il concept "senza pance" scartato dalla Mercedes dopo le ultime due fallimentari stagioni, avevano tacciato di presunzione il geniale ingegnere britannico e la sua squadra di tecnici guidata dal braccio destro Pierre Waché.

La nuova vettura infatti non è apparsa soltanto la migliore della griglia ma è andata addirittura oltre le aspettative apparendo già, dopo appena 8 ore di test pre-stagionali, nettamente migliore della dominante RB19 che lo scorso hanno ha permesso alla Red Bull di vincere 21 delle 22 gare disputate. A testimoniare ciò è l'enorme sorriso sfoderato dall'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, nel momento in cui nella sessione pomeridiana del day-1 il pilota olandese ha stampato il primo "tempone" di giornata (poi addirittura migliorato di tre decimi nel finale).

Un sorriso in cui era concentrato un mix di felicità, stupore e ammirazione per quell'uomo che era seduto al suo fianco al muretto che dopo 44 anni passati in Formula 1 e 25 titoli mondiali messi in bacheca con la RB20 sembra aver tirato fuori dal cilindro l'ennesimo coniglio. Già perché dietro l'impressionante nuova Red Bull c'è quel genio di Adrian Newey che a 65 anni da poco compiuti non sembra aver perso lo smalto dei bei tempi. Il suo segreto? La passione, l'entusiasmo e la voglia di fare sempre meglio come testimonia il fatto che durante il day-1 dei test della F1 2024 si è presentato in pista per analizzare, solito taccuino alla mano, le soluzioni portate dai rivali per poi stare per otto ore al muretto a controllare costantemente i dati offerti dalla prova in pista di Max Vestappen.

