Test F1 in Bahrain, la diretta LIVE delle prove: orari TV e dove vederle in diretta e streaming

Questo è un giorno molto importante per la Formula 1. Perché per la prima volta tutte le vetture che prenderanno parte al Mondiale 2024 scenderanno in pista e lo faranno tutte assieme. Tre giorni di test, questo è il primo. Sky trasmetterà tutto integralmente. Per otto ore al giorno i piloti saranno in pista. La giornata è divisa in due: dalle 8 alle 12 la prima sessione, dalle 13 alle 17 la seconda. C'è grande attesa per la Ferrari, che ambisce a un ruolo da protagonista. Diretta TV su Sky Sport Formula 1, streaming con Sky Go e NOW.

40 min fa 08:00 Test F1 al via, i tempi delle prove in diretta Si parte. Il semaforo diventa verde. I piloti possono prendere la via della pista. Iniziano ufficialmente i test del Bahrain. A cura di Alessio Morra 45 min fa 07:55 La diretta streaming dei test di Formula 1 gratis su Youtube e Tik Tok Gli abbonati di Sky potranno seguire lo streaming dei test con Sky Go, quelli di NOW potranno usare la rispettiva app. Ma i test si potranno seguire anche gratis collegandosi al profilo ufficiale della Formula 1 sia su Youtube che su Tik Tok. A cura di Alessio Morra 50 min fa 07:50 I nomi dei piloti in pista oggi per il day 1 dei test 2024 Non tutte le scuderie hanno annunciato i nomi dei piloti che scenderanno in pista oggi in Bahrain. La Ferrari farà correre Leclerc e Sainz. In pista anche i due piloti Aston Martin, Haas e Alpine. Verstappen sarà l'unico in pista per la Red Bull. Le altre mantengono il mistero. A cura di Alessio Morra 55 min fa 07:45 Max Verstappen in pista tutta la giornata con la Red Bull Sarà in pista per tutte le otto ore, certo non sarà sempre al volante, ma Verstappen guiderà la sua Red Bull da solo, non la dividerà con Perez. Il campione in carica vuole continuare a vincere e vuole subito prenderà confidenza con la RB20. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:30 Gli orari TV dei test prestagionali per il Mondiale F1 2024 I test pre-stagionali della Formula 1 avranno tutti gli stessi orari si comincerà alle ore 8 e si terminerà alle ore 17. In mezzo un'ora di pausa. Diretta integrale su Sky Sport Formula 1 (canale 207). Telecronaca di Vanzini, con molti ospiti. Streaming con Sky Go e NOW. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:15 A Sakhir nel day 1 scendono in pista sia Leclerc che Sainz La Ferrari ha ufficializzato con un tweet che correranno in Bahrain oggi sia Leclerc, al mattino, che Sainz, scelta diversa da parte della Red Bull che oggi avrà in pista il solo Verstappen. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:00 Tra un'ora monoposto in pista: il programma dei test di Formula 1 in Bahrain Il countdown continua. Il via dei test del Bahrain dista poco, tra un'ora il semaforo diventerà verde e poi tutti in pista. La caccia alla Red Bull sta per iniziare. Occhio a Ferrari e Mercedes. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 06:45 Hamilton in pista con la Mercedes: ultimo anno con la scuderia di Stoccarda Lewis Hamilton sarà l'uomo più atteso in quasi ogni ora, è così da anno. Ma dal 2025 correrà per la Ferrari e inizia da oggi il lungo addio alla Mercedes, che si concretizzerà nel mese di dicembre. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 06:30 Cosa aspettarsi dalla Ferrari di Leclerc e Sainz nel Mondiale F1 2024 Charles Leclerc e Carlos Sainz si divideranno il sedile, guideranno la stessa vettura. Leclerc al mattino e Sainz al pomeriggio. Tecnicamente c'è da aspettarsi poco. Perché spesso i big si nascondono nei test, anche se la Red Bull vuole primeggiare sempre. Saranno tante le valutazioni da fare durante il corso di questi tre giorni di Sakhir. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 06:01 Formula 1 2024, a che ora iniziano i test oggi a Sakhir: l'orario I test del Bahrain inizieranno a Sakhir e prenderanno il via quando in Italia saranno le 8. Il day 1 durerà fino alle 17. In mezzo ci sarà un'ora di pausa. Diretta integrale su Sky, sul canale 207. Si contano i minuti per l'esordio in pista della SF-24. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 06:00 Dove vedere i test della F1 2024 oggi in diretta TV e streaming: in pista le Ferrari di Leclerc e Sainz Finalmente si riparte. Il rombo dei motori è pronto a farsi sentire. Da oggi a venerdì si corre a Sakhir. In pista scenderanno sia Leclerc che Sainz. La diretta dei test della Formula 1 sarà esclusiva assoluta di Sky, che trasmetterà tutto su Sky Sport Formula 1 a partire dalle ore 8 fino alle 17. Streaming visibile sia con Sky Go che con NOW, rigorosamente per abbonati. Ferrari in pista al mattino con Leclerc e al pomeriggio con Sainz. A cura di Alessio Morra

