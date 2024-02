Red Bull sorpresa nei test F1, il muso si ammacca in rettilineo: problema inatteso sulla RB20 Curioso imprevisto durante i test pre-stagionali della Formula 1 2024 in Bahrain per la Red Bull. In rettilineo il musetto della RB20 guidata da Verstappen si ammacca improvvisamente: piccolo problema sulla nuova vettura di Newey. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nel primo giorno dei test pre-stagionali della Formula 1 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain tutti i team hanno svelato le vere monoposto con cui correranno nell'imminente Mondiale 2024. Anche la Red Bull, dopo aver tenuto nascosto in fase di presentazione alcune delle soluzioni adottate sulla RB20, ha dunque mostrato tutte le novità apportate sulla vettura con cui Max Verstappen e Sergio Perez cercheranno di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione in cui hanno dominato vincendo 21 delle 22 gare disputate.

La nuova macchina progettata dal genio Adrian Newey era sicuramente la più attesa del lotto dati i radicali cambiamenti rispetto alla vettura che aveva permesso ai piloti della scuderia austriaca di dominare lo scorso campionato F1. E nel momento in cui la RB20 è stata mandata in pista nella sessione mattutina del day-1 dei test prestagionali in Bahrain non sono mancate le sorprese a partire dalle pance (quasi azzerate in stile Mercedes) e le misteriose prese d'aria laterali che sono sì innovative ma non verticali come era stato lasciato credere in occasione dello show di presentazione.

Ma non è mancato nemmeno un inatteso problema spuntato sulla nuova Red Bull nel momento in cui Max Verstapppen ha spinto al massimo la sua vettura sulla pista di Sakhir. In rettilineo, nel momento in c'è l'accelerazione massima e dunque il picco di velocità, la parte più avanzata del muso (poco prima del punto in cui va ad intersecarsi con l'ala anteriore) si ammacca. Sulla RB20 dunque si ripropone lo stesso problema avuto dalla Ferrari lo scorso anno al momento del debutto in pista della SF-23.

Un problema dovuto evidentemente all'eccessivo alleggerimento della carrozzeria della nuova Red Bull che potrà essere risolto applicando una lastra di carbonio più spessa in quel punto. Un problema risolvibile dunque, ma che comporterà inevitabilmente un piccolissimo aumento di peso della parte anteriore della monoposto che, stando a quanto visto nelle prime ore dei test prestagionali della F1 2024 di scena in Bahrain non sembra avere alcun problema per ciò che riguarda invece le prestazioni.

