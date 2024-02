Red Bull F1 2024, la presentazione della RB20 in diretta: le foto della monoposto di Verstappen e Perez

C'è ovviamente molta attesa per scoprire la nuova monoposto di Verstappen e Perez ma ciò che è filtrato in questi giorni è che la scuderia di Milton Keynes avrebbe deciso di non stravolgere il proprio progetto tecnico, sposando dunque l’evoluzione della vettura che ha permesso alla squadra anglo-austriaca di iniziare un’importante striscia di successi dal 2022. La nuova monoposto RB20 del campione del mondo Verstappen e di Perez sarà svelata ufficialmente oggi alle ore 20:00. Diretta streaming sui canali ufficiali della Red Bull e in TV su Sky.