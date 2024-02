Verstappen spoilera i dettagli della nuova Red Bull in diretta su Twitch: come sarà la RB20 Durante una live su Twitch Max Verstappen ha spoilerato uno dei dettagli principali della nuova Red Bull per il Mondiale di Formula 1 2024, svelando dunque come sarà la RB20 che sarà presentata ufficialmente il prossimo 15 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La favoritissima Red Bull sarà l'ultima delle dieci scuderie in griglia a presentare la propria monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024. La RB20 con cui il campione del mondo in carica Max Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Perez scenderanno in pista nel prossimo campionato F1 sarà infatti svelata il 15 febbraio, cioè due giorni dopo che la Ferrari toglierà il velo alla SF-24 e il giorno successivo alle presentazioni ufficiali delle nuove vetture di Mercedes e McLaren. Oltre che per sapere come andrà a finire il ‘caso Horner', inevitabilmente c'è anche grande attesa per vedere la macchina della compagine che ha dominato le ultime due stagioni, attesa che però è stata un po' rovinata da uno spoiler fatto in diretta Twitch dal suo pilota di punta.

Essendo ormai certi che difficilmente nel corso della presentazione ufficiale vengono rivelate tutte le novità tecniche che avrà poi la monoposto nel momento in cui scenderà in pista, l'interesse degli spettatori è rivolto soprattutto alla livrea delle nuove vetture oltre ovviamente a, se ci sono, sostanziali modifiche a livello aerodinamico. Ed è per questo che la rivelazione fatta da Max Verstappen ha di fatto tolto gran parte della suspance in vista della presentazione della nuova Red Bull (che, come fatto negli ultimi anni, anche per quanto riguarda l'unveling della RB20 molto probabilmente si limiterà a mostrare la sua livrea aggiornata su una show car).

Durante una live su Twitch di una sessione di gaming che lo vedeva impegnato insieme ai suoi compagni di squadra del team di corse virtuali Redline, il pilota olandese ha rivelato il dettaglio principale della macchina con cui correrà nel 2024. Rispondendo ad una domanda diretta ha difatti rivelato che "la livrea della RB20 sarà esattamente identica a quella della vettura del 2023". Concetto ribadito anche quando un altro dei piloti virtuali collegato in diretta streaming gli ha fatto notare che "tutti i team che hanno già svelato le loro auto 2024 hanno grandi parti senza vernice": "Te l'ho detto. Sarà esattamente uguale a quella dello scorso anno" ha difatti aggiunto Max Verstappen certificando dunque che chi si aspetta sorprese sulla livrea nella presentazione della RB20 rimarrà deluso.

